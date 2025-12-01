محمدی:شهربازی یکی از بازارهای مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد محمدی اظهار کرد: در جریان بازرسی کارشناسان ما ۸۱ مورد از تجهیزات این مرکز فاقد گواهی استاندارد بودند که این وسایل شامل؛ همه تجهیزات این مجموعه تفریحی بود از این رو کل شهربازی پلمب شد.

مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت: این اقدام با هدف حفظ ایمنی شهروندان، پیشگیری از حوادث احتمالی و الزام بهره‌برداران به رعایت استانداردهای ملی انجام شد.

وی اعلام کرد: ادامه فعالیت تجهیزات این شهربازی تنها پس از رفع نواقص و اخذ تاییدیه استاندارد امکان‌پذیر خواهد بود.

محمدی از شهروندان خواست هنگام استفاده از تجهیزات تفریحی به اعتبار گواهی استاندارد تجهیزات توجه ویژه داشته باشند.