صیادی:گران فروشی شب یلدا ۷ واحد صنفی در مشهد را پلمب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در یک هفته منتهی به شب یلدا با هدف کنترل بازار و پیشگیری از تخلفات صنفی، گشتهای مشترک بازرسان این مدیریت و رؤسای شعب سیار تعزیرات حکومتی در سطح شهر مشهد انجام شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: در نتیجه این بازرسیها، هفت واحد صنفی فعال در حوزههای آجیل و خشکبار، میوه و شیرینیفروشی پس از تشکیل پرونده تخلف و با دستور تعزیرات حکومتی پلمب شدند.
وی اضافه کرد: در همین بازه زمانی، ۴۱ پرونده تخلف در سه حوزه یادشده تشکیل شده است.
صیادی گفت: عمده تخلفات این واحدها شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و بیتوجهی به قوانین و مقررات نظام صنفی گزارش شده است.
