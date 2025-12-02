  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۰

۲ واحد صنفی در مشهد پلمب شد

۲ واحد صنفی در مشهد پلمب شد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت: دو واحد صنفی و یک مشاور املاک در مشهد به‌دلیل تخلفات مرتبط با اتباع خارجی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد، دو واحد صنفی به دلیل به‌کارگیری اتباع خارجی و یک مشاور املاک به علت اجاره واحدهای مسکونی به اتباع بیگانه، پس از تشکیل پرونده تعزیری پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: مشاوران املاک موظف به استفاده از سامانه «کاتب» هستند، اما این روند در مشهد با کندی پیش می‌رود. به همین دلیل، این موضوع در اولویت بازرسی‌ها قرار گرفته و برخورد با تخلفات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

    • محسن IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۳
      2 0
      پاسخ
      دو روز دیگه ی زیر میزی میدن دوباره بازش میکنند باز شروع به کلاهبرداری میکنند این که کاری نداره

