۲ واحد صنفی در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی مشهد، دو واحد صنفی به دلیل به‌کارگیری اتباع خارجی و یک مشاور املاک به علت اجاره واحدهای مسکونی به اتباع بیگانه، پس از تشکیل پرونده تعزیری پلمب شدند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی بیان کرد: مشاوران املاک موظف به استفاده از سامانه «کاتب» هستند، اما این روند در مشهد با کندی پیش می‌رود. به همین دلیل، این موضوع در اولویت بازرسی‌ها قرار گرفته و برخورد با تخلفات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.