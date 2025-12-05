صیادی:۲ سالن زیبایی و یک فروشگاه لباس در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در بازرسی انجامشده در محدوده بلوار وکیلآباد مشهد، دو سالن زیبایی و یک فروشگاه لباس زنانه پلمب شدند. پلمب این واحدها به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد، پس از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی انجام گرفت.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: مهمترین تخلفات این واحدها، دخالت غیر قانونی در امور پزشکی، گرانفروشی و بی اعتنایی به ضوابط صنفی بود؛ تخلفاتی که سلامت و اعتماد مشتریان را به خطر میانداخت.
وی ادامه داد: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شد تا از فعالیتهای غیرمجاز جلوگیری کرده و مانع بروز خطرات احتمالی شود.
