صیادی:۲ سالن زیبایی و یک فروشگاه لباس در مشهد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در بازرسی انجام‌شده در محدوده بلوار وکیل‌آباد مشهد، دو سالن زیبایی و یک فروشگاه لباس زنانه پلمب شدند. پلمب این واحدها به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد، پس از تشکیل پرونده و ارجاع به تعزیرات حکومتی انجام گرفت.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف مشهد بیان کرد: مهم‌ترین تخلفات این واحدها، دخالت غیر قانونی در امور پزشکی، گران‌فروشی و بی اعتنایی به ضوابط صنفی بود؛ تخلفاتی که سلامت و اعتماد مشتریان را به خطر می‌انداخت.



وی ادامه داد: این اقدام در قالب گشت مشترک با حضور بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی انجام شد تا از فعالیت‌های غیرمجاز جلوگیری کرده و مانع بروز خطرات احتمالی شود.