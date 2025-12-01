به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، شامگاه دوشنبه، در دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به چالشهای مدیریت شهری در پایتخت اظهار داشت: اجرای برخی پروژههای اولویتدار استان نیازمند تأمین منابع پایدار تا پایان برنامه هفتم است و باید در این زمینه توجه جدی صورت گیرد.
وی بر ضرورت همافزایی در حوزه حملونقل بین تهران و شهرستانهای پیرامونی تأکید کرد و افزود: علاوه بر نظارت مستمر، باید به موضوعات اساسی نظیر سیاستهای شهرسازی، مدیریت منابع آب و مسائل زیرساختی با دقت بیشتری پرداخته شود.
استاندار تهران در ادامه به اهمیت هوشمندسازی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: پایتخت جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه سیاسی و جمعیتی، نباید با شیوههای سنتی اداره شود.
معتمدیان از تدوین طرح جامع نظارت و پایش هوشمند مبتنی بر تصویربرداری، محیطزیست، ترافیک و مدیریت شهری خبر داد و افزود: با بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی، بخش مهمی از مشکلات شهری تهران قابل حل است.
وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح هوشمندسازی و تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، مشکلات حوزههایی همچون آلودگی هوا، مدیریت ترافیک، تخصیص منابع و نظارت شهری کاهش یابد.
نظر شما