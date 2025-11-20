معتمدیان: ۱۲ هزار واحد صنعتی در ری بدون نظارت کافی به معضل تبدیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مجموعهای از پروژههای عمرانی و خدماتی باقرشهر با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار تهران برگزار شد.
در این آئین، محمدصادق معتمدیان بر ضرورت ساماندهی مشکلات پسماند، آلودگی و لکههای صنعتی جنوب پایتخت تأکید کرد و این موضوع را از اولویتهای جدی دولت دانست.
معتمدیان در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور مردم، مسئولان شهری و مدیران شهرستانی قدردانی کرد و گفت: به دلیل جلسات صبحگاهی در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و بازدید از پروژههای نیروگاههای تجدیدپذیر در ری، با تأخیر در مراسم حضور یافتم.
وی با اشاره به عملکرد مجموعه مدیریت شهری باقرشهر در اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی افزود: شهرداری باقرشهر علیرغم محدودیتهای مالی توانسته پروژههای مهمی را به ثمر برساند که این موضوع بیانگر برنامهریزی و تدبیر در تأمین منابع مالی و خلق ثروت شهری است.
استاندار تهران با اشاره به چالشهای جدی جنوب تهران در حوزه پسماند و آلودگی گفت: مشکلات آرادکوه و بوی نامطبوع ناشی از دفع و انتقال پسماندها موج نارضایتی مردم را به همراه داشته است. کارگروه ملی با محوریت ریاست جمهوری ورود کرده تا مخاطرات زیستمحیطی به حداقل برسد.
وی ساماندهی واحدهای صنعتی را از دیگر اولویتهای مهم استان دانست و اظهار داشت: بیش از ۲۰ هزار واحد صنعتی در تهران فعال هستند که بخشی از آنها در حوزه آلودگی هوا و محیط زیست مشکلاتی ایجاد کردهاند. تنها در شهرستان ری حدود ۱۲ هزار واحد در ۱۰ لکه صنعتی مستقرند که به دلیل نبود نظارت کافی در دهههای گذشته به معضل جدی تبدیل شدهاند.
معتمدیان تأکید کرد: برنامهای جامع تدوین شده تا پایان دولت بخش زیادی از نابسامانیها در حوزه پسماند، آلودگی و صنایع غیرمجاز ساماندهی شود. در صورت بیتوجهی به این موضوعات، تهدیدهای گستردهای متوجه منطقه خواهد بود.
