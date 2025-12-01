مدارس و دانشگاه های زنجان تا پایان هفته غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی افراد بالاخص دانش آموزان و دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری، به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع موقت زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار زنجان، آموزش حضوری در مدارس سطح استان در تمام مقاطع تحصیلی و هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان روزهای سه شنبه و چهارشنبه، یازدهم و دوازدهم آذر ماه ۱۴۰۴ لغو و فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد.

همه مهدهای کودک و پیش دبستانی‌ها در سطح استان نیز در روزهای فوق تعطیل خواهند بود.