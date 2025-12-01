به گزارش خبرنگار مهر، حجتاله یونسی، شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه اردوی کارآفرینی ضمن خوشآمدگویی به حاضرین گفت: امیدوارم در طول این سه روز، از شنبه تا امروز، میزبان شایستهای برای شما بوده باشیم و بتوانیم خاطرات خوبی برای شما به یادگار بگذاریم.
وی افزود: هرچند خودم توفیق نداشتم در طول این سه روز به صورت حضوری خدمت شما باشم، اما همکارانم مرتب گزارشهایی از نحوه برگزاری کلاسها، دورهها و جلسات منتورینگ به من ارائه میدادند و شاهد اتفاقات خوشایند و مبارکی بودم که در این اردو در حال رخ دادن بود.
قدردانی از دانشجویان و تاکید بر نقش آنها در توسعه استان
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان با ابراز خرسندی از حضور فعال دانشجویان در این اردو گفت: دوستان من آمدهام اینجا تا از حضور همه شما دانشجویان عزیز تشکر کنم، شما که دغدغه پیشرفت دارید؛ ابتدا برای خودتان، سپس برای شهر و استان و در نهایت برای کشور عزیزمان.
یونسی تصریح کرد: برگزاری چنین برنامههایی نقش مؤثری در ارتقای توانمندیهای کارآفرینی و آمادگی دانشجویان برای ورود به بازار کار دارد و ما به تلاش و پشتکار شما در این مسیر افتخار میکنیم.
وی در ادامه سخنان خود ضمن ابراز تشکر از تمامی افرادی که در برگزاری این اردو نقش داشتند، گفت: تشکر بعدی من مختص کسانی است که به ما کمک کردند. از بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری، اداره کل فنی و حرفهای تا اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره)، کارخانه نوآوری و همه کسانی که در این چند روز همراه ما بودند تلاش کردند تا شما دانشجویان بتوانید حضور پیدا کنید و آموزهای به آموزههای قبلی خود اضافه کنید.
وی افزود: این تازه ابتدای راه است و مسیر پیش رو نیازمند تلاش مستمر و بهرهگیری از تجربیات کسبشده است.
دل کندن از محدودیتها و اعتماد به تواناییها
رئیس دانشگاه علمیکاربردی لرستان خطاب به دانشجویان گفت: شما اکنون با مشاورههایی که دریافت کردهاید، فهمیدهاید که باید از جایی که هستید دل بکنید و پرواز کنید. اگر به بال و پر خود اعتماد داشته باشید، هیچگاه به درخت یا شاخهای تکیه نخواهید کرد.
او ادامه داد: واقعیت این است که دولت دیگر فرصت کافی برای ایجاد اشتغال مستقیم ندارد و ما باید با ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کارآفرینی، موقعیتهای مناسب را خودمان خلق کنیم. اگر در همه زمینهها این رویکرد را داشته باشیم، دیگران به سراغ ما خواهند آمد.
فرصتهای عملی در مسیر کارآفرینی
یونسی به یک نمونه عملی اشاره کرد و گفت: همین الان نامهای دریافت کردم مبنی بر جذب ۳۰ نفر نیروی دارای مدرک طراحی دوخت برای یکی از شرکتهای فعال در حوزه پوشاک لرستان. این اتفاق واقعاً مبارک و میمون است و نشان میدهد که با ترکیب علم و عمل میتوان فرصتهای واقعی اشتغال و موفقیت را ایجاد کرد.
او خاطرنشان کرد: دانشجویان عزیز، مسیر شما از اینجا آغاز شده است و اگر با دانش، مهارت و انگیزه به جلو حرکت کنید، هیچ محدودیتی نمیتواند مانع پیشرفت شما شود.
یونسی گفت: من فکر میکنم شما امروز در اختتامیه دومین کمپ کارآفرینی، مثل یک هواپیما هستید که اورهال شده و روی باند فرودگاه قرار گرفته است. شما به عنوان کاپیتان و خلبان، باید هواپیما را بلند کنید و به نقطه اوج و مقصد عالی و متعالی خود برسانید.
او افزود: ارادهتان را به کار بگیرید؛ اما اگر فقط بمانید و اقدامی نکنید، واقعیت این است که کسی برای شما کاری نخواهد کرد. امروز ابتدای بها دادن به خودتان است.
رئیس دانشگاه علمیکاربردی لرستان خطاب به دانشجویان بیان کرد: قدر جوانیتان را بدانید و به استعدادهای ذاتی که خداوند به هر یک از ما داده احترام بگذارید. شاید تاکنون به میزان کافی از این استعدادها استفاده نکرده باشیم، اما هنوز فرصت برای رشد و پیشرفت هست.
یونسی ادامه داد: ما، به عنوان خدمتگزار، همراه با تیم همکارانم-فارغ از نام بنده، بنیاد نخبگان، پارک علم و فناوری یا سایر بزرگواران حاضر- همگی آماده کمک به شما هستیم. اما این کمک تا اینجا است؛ بقیه مسیر در دست خود شماست.
اردویی با حضور گسترده دانشجویان
اردوی کارآفرینی دانشگاه جامع علمیکاربردی لرستان از هشتم آذرماه آغاز شد و در قالب ۹ تیم، با حضور ۵۰ دانشجو از ۱۶ مرکز علمیکاربردی استان و ۱۰ مدرس و منتورینگ ادامه یافت.
این برنامه آموزشی و تجربی با هدف ارتقای مهارتهای کارآفرینی، توسعه شبکههای حرفهای دانشجویان و افزایش تعامل میان مراکز علمیکاربردی استان برگزار شد.
