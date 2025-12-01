به گزارش خبرنگار مهر، اردوی کارآفرینی دانشگاه علمی‌کاربردی لرستان از هشتم آذرماه آغاز شد و روز دوشنبه دهم آذرماه با ادامه فعالیت‌ها به اختتامیه خود رسید.

در این برنامه، ۵۰ دانشجو از ۱۶ مرکز علمی‌کاربردی استان حضور داشتند و فعالیت‌ها در قالب ۹ تیم و با مشارکت ۱۰ مدرس و منتورینگ برگزار شد.

سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه گفت: امروز شما عزیزان که در این کمپ کارآفرینی شرکت کردید، در پایان یک مسیر کوتاه سه‌روزه اما اثرگذار کنار هم گرد آمدید. این مسیر برای بسیاری از شما شاید آغاز یک نگاه تازه به آینده باشد.

آینده محصول شانس نیست؛ ساخته می‌شود

معاون استاندار لرستان با بیان دیدگاه خود درباره آینده افزود: آینده‌ای که باید ساخته شود، آماده تحویل داده نمی‌شود و محصول شانس یا صرف آرزو هم نیست. اگر این‌گونه بود، آینده به یک مفهوم تقدیری تنزل پیدا می‌کرد.

وی تصریح کرد: سخن از آینده‌ای است که باید در مورد آن فکر کرد، برنامه‌ریزی و تلاش کرد. آینده محصول اقدام و همت جوانانی است که امروز در این کمپ حضور دارند.

نقش دانشجویان در توسعه استان

پورعلی با تاکید بر نقش دانشجویان در مسیر توسعه و کارآفرینی گفت: نقش شما جوانان ایرانی و دانشجویان در شکل‌دهی آینده لرستان و توسعه کشور حیاتی است. این اردوها فرصتی برای ارتقای مهارت‌ها، توسعه خلاقیت و آماده شدن برای ورود به بازار کار و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه است.

وی خاطرنشان کرد: آینده، همان چیزی است که با تصمیم، تلاش و همکاری شما ساخته می‌شود و این کمپ کوچک اما اثرگذار، نقطه شروع مسیر طولانی اما پربار شماست.

یادگیری از تاریخ علم و صنعت

پورعلی در سخنان خود گفت: این آینده را بسیاری در تاریخ علم، صنعت و کارآفرینی با همت و تلاش خود به ما نشان داده‌اند و توانمندی انسان را به رخ کشیده‌اند. کمپ کارآفرینی نیز، به باور من، صرفاً یک دوره آموزشی نبود و نباید تنها به آن به عنوان یک دوره کوتاه نگاه کرد.

تجربه، شکست و ایستادن دوباره

وی ادامه داد: این کمپ که به همت برادر عزیزم، دکتر حجت‌اله یونسی، بعد از سال‌ها تعطیلی مجدداً راه‌اندازی شد، فضایی برای تجربه، برخورد ذهن‌ها و تمرین شکست و ایستادن مجدد است. شرکت‌کنندگان می‌آموزند که کارآفرینی یعنی توانایی تبدیل محدودیت‌ها به فرصت.

نقش کمپ در توانمندسازی جوانان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان افزود: هدف اصلی این کمپ، فراهم کردن بستری است که دانشجویان نه تنها مهارت‌های کارآفرینی را بیاموزند، بلکه با تمرین‌های عملی و مواجهه با چالش‌ها، اعتماد به نفس و ابتکار عمل خود را افزایش دهند و برای ورود به بازار کار و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه آماده شوند.

مطالعه زندگی کارآفرینان؛ الهام از محدودیت‌ها

پورعلی در ادامه اظهار داشت: یکی از علایق من مطالعه زندگی کارآفرینان است و خوشبختانه در حوزه تاریخ شفاهی ثبت کارآفرینان در کشور کارهای بزرگی انجام شده است.

وی توضیح داد: یک فاکتور مشترک در زندگی بسیاری از این کارآفرینان که با آنها آشنا شده‌ام، این بود که از دل محدودیت‌ها فرصت تولید کردند و فرصت‌های تازه به وجود آوردند.

کمپ کارآفرینی به مثابه یک آزمایشگاه اجتماعی

وی ادامه داد: این دوره‌ها، مانند سایر دوره‌های مهارت‌آموزی، به باور من یک آزمایشگاه اجتماعی هستند. این آزمایشگاه به ما می‌آموزد که ایده داشتن فقط آغاز راه است، عمل کردن تفاوت ایجاد می‌کند و استمرار، استمرار، استمرار است که ایده‌ها را به واقعیت تبدیل می‌کند.

پورعلی افزود: عنصر استمرار عنصری است که ما باید در مسیر کارآفرینی با آن زندگی کنیم، نفس بکشیم و حرکت کنیم.

حکمت ایرانیان و سه پایه کارآفرینی

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به حکمت ایرانیان گفت: در روایت حکمی آمده است که سعادت بر سه پایه استوار است: اندیشه نیک، همت بلند و کار به هنگام. اندیشه نیک به معنای دیدن آینده‌ای است که هنوز وجود ندارد و هنر یک کارآفرین است که آن را تصور و دنبال کند.

وی ادامه داد: همت بلند یعنی نترسیدن از بزرگی مسیر. بسیاری وقتی مسیر را می‌بینند، همت‌هایشان متزلزل می‌شود، اما اثرگذاری‌های شگرف در همت‌های بلند شکل می‌گیرد.

پورعلی اضافه کرد: کار به هنگام یعنی فهم اینکه هیچ فرصتی منتظر ما نمی‌ماند؛ فرصت‌ها مانند ابرها از انسان‌ها عبور می‌کنند. این سه مؤلفه، شالوده واقعی کارآفرینی است.

توصیه به جوانان و شرکت‌کنندگان کمپ

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان خطاب به دانشجویان شرکت‌کننده در اردوی کارآفرینی افزود: اینجا فرصت دارید که نه تنها ایده‌هایتان را بیازمایید، بلکه با تمرین استمرار، همت بلند و عمل به موقع، مسیر واقعی کارآفرینی را تجربه کنید.

وی ادامه داد: این کمپ آغاز نگاه تازه‌ای به آینده است و می‌تواند نقطه شروع موفقیت شما باشد.

پورعلی در سخنان خود اظهار داشت: انسان‌هایی که من زندگی‌شان را مطالعه کرده‌ام، در بستر سه مؤلفه اندیشه نیک، همت بلند و کار به هنگام توانستند نامی و کسب‌وکاری بزرگ برای خود ایجاد کنند.

وی توضیح داد: اگر بخواهیم از زندگی کارآفرینان بزرگ الهام بگیریم، این است که این سه عنصر را در زندگی خود به جریان بیاندازیم. با به جریان انداختن این سه عنصر، دیر یا زود مسیر رشد را تجربه خواهیم کرد.

شناخت نسخه تازه خود در کمپ کارآفرینی

وی ادامه داد: امروز، بعد از گذراندن این دوره کمپ کارآفرینی، اتفاقی در درون شرکت‌کنندگان رخ داده است؛ اینکه نسخه تازه‌ای از خود را شناختند؛ نسخه‌ای که پیش از این شاید مغفول بود و در ذهنشان حاضر نبود. نسخه‌ای جسورتر، توانمندتر و نزدیک‌تر به آینده‌ای که می‌خواهند برای خود بسازند.

پورعلی با اشاره به تغییرات گسترده در دنیای امروز گفت: این باور را باید مرتب با خود زمزمه کنیم که دنیا با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال تغییر است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان افزود: این تغییر را در فناوری‌ها، مدل‌های اقتصادی، مهارت‌های مورد نیاز و حتی شیوه‌های کار کردن می‌توان مشاهده کرد. آمادگی برای این تغییرات، بخشی از مسیر کارآفرینی و موفقیت است.

نقش کمپ در آماده‌سازی جوانان

معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: کمپ کارآفرینی فضایی است برای تمرین، مواجهه با چالش‌ها و آماده شدن برای دنیای پرشتاب امروز. شرکت‌کنندگان فرصتی یافته‌اند تا با تمرین استمرار، همت بلند و اندیشه نیک، مسیر واقعی کارآفرینی را تجربه کنند و برای ورود به بازار کار و ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه آماده شوند.

پورعلی در ادامه سخنان خود بیان کرد: امروز بازار به مهارت‌های منسوخ شده نمره نمی‌دهد و تنها مهارت‌های نو و متناسب با نیازهایش نمره مناسب را دریافت می‌کنند. دنیا با این تغییرات هر روز به شکل تازه‌ای خود را به ما معرفی می‌کند.

فرصت‌ها فراوان، مسئولیت‌ها سنگین

وی افزود: تمام این تغییرات یک پیام روشن دارند؛ فرصت‌ها بی‌شمار و فراوان شده‌اند، اما مسئولیت به ویژه نسل جوان برای ساختن فردای خود، فردای جامعه و فردای کشورشان سنگین‌تر شده است.

معاون استاندار لرستان ادامه داد: دنیای فناوری امروز در تسخیر جوانان است و دنیای تغییر نیز همین‌طور. کسانی که آماده‌اند و مهارت‌های نو و مناسب کسب کرده‌اند، می‌توانند آینده خود و جامعه را شکل دهند و مسیر پیشرفت را هموار کنند.