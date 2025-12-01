به گزارش خبرنگار مهر، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ادارات آموزی و پرورش و آموزش فنی حرفه‌ای کردستان صبح دوشنبه به منظور توسعه مهارت آموزی در استان با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

در این مراسم هنرستان وابسته به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای مریوان در رشته الکتروتکنیک، نیز به‌صورت وبیناری افتتاح شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان در این مراسم با اشاره به نقش مهارت‌آموزی در توسعه اشتغال پایدار گفت: راه‌اندازی هنرستان الکتروتکنیک در مریوان با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ‌گویی به نیازهای روز بازار کار استان انجام شده و می‌تواند بخشی از کمبود نیروهای ماهر در حوزه‌های فنی را جبران کند.

در این مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان آموزش و پرورش و آموزش فنی و حرفه‌ای کردستان با محور توسعه آموزش‌های مهارتی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه همچنین بر هم‌سوسازی برنامه‌های آموزشی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید دارد.

براساس مفاد این توافق، دو دستگاه در زمینه راه‌اندازی رشته‌های مهارتی جدید از جمله مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، طلا و جواهرسازی، تراش سنگ‌های قیمتی، فرزکاری و تراشکاری همکاری خواهند کرد.

علاوه بر این، نیازسنجی مهارتی متناسب با بازار کار، تدوین استانداردهای آموزشی، هدایت تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان، ترویج کارآفرینی و آموزش دست‌کم ۵۰۰ هنرجو در قالب «طرح همنوا» از دیگر محورهای این همکاری است.

طبق تعهدات سه‌ساله تفاهم‌نامه، اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای موظف است هنرستان‌ها را مطابق استانداردهای آموزشی تجهیز کرده، مربیان تخصصی دروس عملی را تأمین و نشست‌های مشترک راهبردی را برگزار کند.

در مقابل، آموزش و پرورش کردستان تأمین دبیران عمومی، اختصاص کادر مدیریتی هنرستان‌ها، پیگیری بیمه حوادث هنرجویان و تسهیل روند ثبت‌نام و امور آموزشی را بر عهده خواهد داشت.

مسئولان حاضر در مراسم، امضای این تفاهم‌نامه و افتتاح هنرستان جدید را گامی مؤثر در توسعه مهارت‌آموزی، ارتقای کیفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و فراهم‌سازی بستر اشتغال پایدار برای جوانان استان عنوان کردند.