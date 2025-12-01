حمایت ۱۸ میلیارد تومانی از نخبگان تحت پوشش کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی کارآفرینی دانشگاه علمی‌کاربردی لرستان از هشتم آذرماه آغاز شد و روز دوشنبه دهم آذرماه با ادامه فعالیت‌ها، اختتامیه خود را برگزار کرد.

در این برنامه ۵۰ دانشجو از ۱۶ مرکز علمی‌کاربردی استان، ۱۰ مدرس و منتورینگ حضور داشتند و فعالیت‌ها در قالب ۹ تیم پیگیری شد.

جلال شیخ‌پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان شامگاه دوشنبه در این مراسم گفت: تعریف اشتغال از استعدادسنجی شروع می‌شود، سپس مهارت‌آموزی انجام می‌شود و بعد از اینکه فرد مهارت لازم را کسب کرد، تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی توضیح داد: این یک زنجیره کامل است تا انتهایی که به عنوان مثال برای آینده شغلی زنان سرپرست خانوار، بیمه تأمین اجتماعی نیز پرداخت می‌کنیم تا بعد از مدتی، آنها از زیر چتر حمایتی کمیته امداد خارج شوند و به درآمد پایدار برسند.

مدیرکل کمیته امداد لرستان ادامه داد: توانمندسازی صرفاً به اشتغال محدود نمی‌شود. برخی از خانواده‌ها مشکل حاد مسکن دارند که حل آن، زندگی آنان را به ریل اصلی بازمی‌گرداند.

وی افزود: به عنوان یک الگو، می‌خواهم بگویم این نکته می‌تواند نقطه انرژی‌زایی برای جامعه، به ویژه قشر جوان، باشد. در استان لرستان، ما ۳۸ هزار دانش‌آموز و ۳ هزار دانشجو از خانواده‌های تحت حمایت داریم و بانک اطلاعاتی دقیقی از استعدادها و نخبه‌های برتر این قشر ایجاد کرده‌ایم.

دستاوردهای شاخص نخبگان تحت حمایت کمیته امداد

شیخ‌پور با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده گفت: تا امروز بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان صرف شناسایی و توانمندسازی این نخبگان شده است. نتایج شگفت‌انگیز است؛ گروهی در حوزه علمی فعالیت کرده‌اند و مقالات بین‌المللی منتشر کرده‌اند، ۱۰۰ پزشک و دندان‌پزشک تربیت شده‌اند، تعدادی هیئت علمی و قاضی شده‌اند، اختراعات ثبت کرده و کارخانه راه‌اندازی کرده‌اند.

وی ادامه داد: نخبگان ورزشی ما مقام‌های آسیایی کسب کرده‌اند و نخبگان فرهنگی کتاب منتشر کرده‌اند. این نشان می‌دهد که با شناسایی استعداد و حمایت مستمر، می‌توان مسیر موفقیت را برای جوانان و خانواده‌های تحت حمایت رقم زد.

همکاری با مراکز آموزشی و دانش‌بنیان

شیخ‌پور در ادامه سخنان خود خطاب به رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان اظهار داشت: نکته‌ای که می‌گویم از باب همکاری با مجموعه شما است. علاوه بر استفاده از ظرفیت‌های آموزشی که مجموعه‌ها در اختیار دارند، ما از مجموعه‌های دانش‌بنیان نیز حمایت می‌کنیم و تسهیلات و بیمه ارائه می‌دهیم. شاید کمتر دستگاهی بتواند چنین کاری را انجام دهد.

وی افزود: افرادی که در این فضا و مجموعه‌ها حضور دارند و از خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد هستند، اگر در این برنامه‌ها و کمپ‌ها شرکت می‌کنند، امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

برنامه‌های مستمر و ایده‌پردازی برای توانمندسازی

مدیرکل کمیته امداد لرستان به برنامه‌های ویژه این نهاد اشاره کرد: در امداد هر چهارشنبه برنامه‌ای به نام چهارشنبه‌های جهش برگزار می‌کنیم که به ایده‌پردازی و ارائه طرح‌های نوآورانه اختصاص دارد. اخیراً هم موضوع فروش اینترنتی و کسب و کارهای آنلاین در این برنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما توانمندسازی خانواده‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای آنهاست و ما به این مسیر ایمان کامل داریم.

اعتماد به استعدادهای جوان لرستان

شیخ‌پور با اشاره به تجربه خود در خدمتگزاری به خانواده‌های تحت حمایت گفت: من شخصاً به عنوان خادمی که حدود ۴ تا ۵ سال است در لرستان خدمت می‌کنم، ایمان عجیبی به جوانان استان و استعدادهای آنها دارم. این جوانان با آموزش، حمایت مالی و فرصت‌های واقعی می‌توانند مسیر موفقیت را طی کنند.

شیخ‌پور با اشاره به بازدید سرزده استاندار وقت لرستان اظهار داشت: یک روز آقای شفقت، استاندار محترم، به صورت سرزده به کمیته امداد آمدند و من به ایشان اشاره کردم که ما ۱۴۰۰ نخبه و استعداد برتر در استان شناسایی کرده‌ایم. به نظر من این تعداد برای ایجاد یک تحول اجتماعی و اقتصادی در استان کافی است.

وی افزود: واقعاً قابلیت و استعداد در لرستان به وفور وجود دارد و اگر کمی به این استعدادها پرداخته شود و فضای لازم برای بروز آن فراهم گردد، نتایج بسیار مثبتی حاصل خواهد شد.

خدمت‌رسانی گسترده و همکاری با مجموعه‌ها

مدیرکل کمیته امداد لرستان ادامه داد: ما به سهم خود، به صورت مویرگی در سطح استان خدمت ارائه می‌کنیم و همیشه آماده همکاری با مجموعه‌ها و نهادهای مختلف برای ارتقای توانمندی‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی هستیم.

شیخ‌پور تصریح کرد: امروز بسیار خوشحالم که در این جمع قرار گرفتم. حضور در مجموعه‌هایی که پشت اهل تفکر و عمل هستند و به دنبال کار و تلاش هستند، همواره باعث افتخار و انرژی ماست.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاران و دست‌اندرکاران اردو گفت: همکاری شما موجب ایجاد انگیزه و انرژی مثبت برای خدمت‌رسانی بهتر به جامعه شده است.