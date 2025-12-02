خراسان جنوبی در کانون شیوع آنفلوانزا؛ واگیری بالاتر از سطح هشدار

محمود گنجیفرد در گفتگو با مهر با اشاره به روند شیوع آنفلوانزا در خراسان جنوبی بیان کرد: از نیمه آبان ماه افزایش موارد آنفلوانزا را شاهد بودیم و در پایان آبان به پیک اول رسید.
وی ادامه داد: پس از چند روز کاهش نسبی در اوایل آذر، مجدداً با افزایش موارد روبرو شدیم و در حال حاضر وضعیت در فاز پلاتو (ثابت) قرار دارد، اما همچنان تعداد نمونههای مثبت بالاتر از سطح هشدار بوده و مراجعه سرپایی و بستری نسبت به آبان ماه افزایش یافته است.
گنجیفرد اظهار داشت: استان خراسان جنوبی به همراه استانهایی مانند تهران، اصفهان، همدان، قزوین و سیستان و بلوچستان، از کانونهای اصلی شیوع بیماری محسوب میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در خراسان جنوبی نیز شهرستان بیرجند بیشترین آمار را دارد و پس از آن شهرستانهای قائن، نهبندان و طبس به صورت پراکنده با افزایش موارد مواجه بودهاند.
وی درباره مدت زمان این موج، بیان کرد: اگر پروتکلهای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، رعایت بهداشت دستها، پرهیز از تجمعات و مراقبت از گروههای پرخطر به درستی رعایت شود، میتوان امیدوار بود که در هفته آینده شاهد روند نزولی باشیم.
وی با بیان اینکه اما اگر چرخه انتقال ادامه یابد، هم موج طولانیتر خواهد شد و هم احتمال ایجاد مقاومتهای دارویی افزایش مییابد، تاکید کرد: افراد مبتلا باید در منزل استراحت کنند، مایعات فراوان بنوشند، از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها پرهیز کرده و فقط از مسکنهای معمول تحت نظر پزشک استفاده کنند.
گنجی فرد با تاکید بر اینکه در صورت بروز علائم شدید حتماً به پزشک مراجعه شود، ادامه داد: همچنین استفاده از ماسک و رعایت بهداشت در مدارس که به صورت حضوری برگزار میشوند، ضروری است.
وی بیان کرد: در صورتی که بیش از ۱۰ درصد دانشآموزان یک کلاس علائم بیماری داشته باشند، لازم است فعالیت آن کلاس به صورت غیرحضوری ادامه یابد.
