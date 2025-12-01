به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشت، علیرضا رئیسی، در تشریح وضعیت شیوع آنفلوانزا در کشور، افزود: در حال حاضر استانهای تهران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، زاهدان، قزوین، اصفهان و همدان بیشترین میزان ابتلاء را ثبت کردهاند.
وی افزود: استانهایی همچون آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران با وجود شیوع کمتر، همچنان در معرض خطر قرار دارند و بیتوجهی میتواند موجب افزایش ناگهانی موارد بیماری در این مناطق شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ویژگیهای سویه جدید ویروس آنفلوانزا (نوع A/H3N2) گفت: این سویه با قدرت سرایت بالا و سرعت انتشار بیشتر همراه است و همین موضوع ضرورت مراقبتهای فردی و خانوادگی را دوچندان میکند.
وی، مهمترین گروه در معرض ابتلاء را کودکان و نوجوانان عنوان کرد و توضیح داد: گروه سنی ۵ تا ۱۴ سال بیشترین میزان ابتلاء را دارد. از خانوادهها خواهش میکنیم اگر فرزندانشان علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا دارند، به هیچ عنوان آنها را به مدرسه یا جمعهای عمومی نفرستند. همچنین حضور بیدلیل این گروه سنی در محیطهای شلوغ مانند مترو، اتوبوس و اماکن تجمعی، احتمال ابتلاء را افزایش میدهد.
رئیسی با اشاره به آمادگی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور بیان کرد: به دانشگاهها اعلام شده که در صورت افزایش معنادار موارد بیماری در هر منطقه و با هماهنگی آموزش و پرورش و استانداری، تعطیلی موقت مدارس برای یکی دو روز یا چند روز –بر اساس نظر کارشناسی– میتواند یکی از مؤثرترین تصمیمها برای قطع زنجیره انتقال باشد.
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: طی سه تا چهار هفته آینده، اوج سراسری بیماری در کشور رخ خواهد داد و رعایت توصیههای پیشگیرانه مشابه دوران کرونا از جمله پرهیز از دست دادن، روبوسی، در آغوش گرفتن و حضور در تجمعات غیرضروری از جمله این موارد است.
وی درباره توصیه برخی پزشکان به تزریق سرم نیز گفت: سرُم تراپی تنها در مواردی که بیمار دچار مشکلات گوارشی، اسهال شدید یا کمآبی بدن شده باشد و صرفاً با تشخیص پزشک قابل انجام است.
رئیسی با اشاره به مصرف بیمورد داروها ادامه داد: استفاده خودسرانه از آنتیبیوتیک به هیچوجه مجاز نیست. آنتیبیوتیک هیچ اثری روی ویروس آنفلوانزا ندارد و تنها در موارد کاملاً ضروری و با تشخیص پزشک باید مصرف شود.
وی گفت: خوشبختانه داروی اختصاصی درمان آنفلوانزا در کشور موجود است و مردم باید از هرگونه مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند.
نظر شما