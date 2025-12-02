به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه قرار است در چهارمین سفر رسمی خود به چین برود. این سفر در حالی انجام می‌شود که اروپا به دنبال تقویت روابط خود با دومین اقتصاد بزرگ جهان در دوره تنش‌های تجاری است.

پیش از این سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد: به دعوت شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، از ۱۲ تا ۱۵ آذر ماه (۳ تا ۵ دسامبر) یک سفر رسمی به چین خواهد داشت.

همچنین گزارش شده که ماکرون فردا از کاخ شهر ممنوعه در پکن دیدار خواهد کرد و روز پنجشنبه با رئیس جمهور چین در پایتخت این کشور نشست برگزار می‌کند.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس و مرتس صدراعظم آلمان نیز ابتدای سال آتی میلادی به چین سفر خواهند کرد.