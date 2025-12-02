اقوام و عشایر؛ اصیل ترین بخش جمعیتی ایران در سیستان و بلوچستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: عشایر به عنوان یکی از اصیل‌ترین بخش‌های جمعیت ایران، نقشی راهبردی دارند. حضور آن‌ها در نواحی مرزی، جمعیت‌پذیری مرزها را تقویت می‌کند.

زندگی کوچ‌نشینی، عشایر را به نخستین حلقه حفاظت از منابع سرزمینی تبدیل کرده است؛ نقش اقتصادی این جامعه اهمیت ویژه دارد.

بخش قابل توجهی از تولیدات دامی کشور از مسیر فعالیت‌های دامداری عشایر تأمین می‌شود. استمرار حضور آن‌ها در مناطق سخت‌گذر، سبب بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌هایی می‌شود که برای کشاورزی و دامداری صنعتی قابل دسترس نیست.

استان سیستان و بلوچستان با توجه به اقلیم و شرایط جغرافیایی خاص خود، یکی از استان‌های عشایری کشور است که از ترکیب اقوام و مذاهب گوناگون برخوردار است.

زندگی قومی و قبیله‌ای در این استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

همواره گوش به فرمان فرمایشات رهبری هستیم

سیف الله بامری عضو بسیج عشایر دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ما عشایر همیشه برای نگه‌داشتن آرامش و امنیت این سرزمین آماده‌ایم.

وی ادامه داد: همه ما برادریم همه دنیا هم بداند که ما یکی هستیم و در کنار هم می‌مانیم؛ ما یک جمعیت واحدیم و تلاش‌مان بر این است که وحدت و همدلی برقرار باشد.

بامری بیان کرد: آنچه مقام معظم رهبری به ما فرمودند، برای ما حجت است؛ ما در موضوع صنعت، خدمت، نگه‌داشتن منطقه و امنیت، همیشه آماده‌ایم.

وی افزود: عشایر بسیجی همیشه مردمداری، صلح‌جویی و حفظ از مرزها در مقابل تهدیدات دشمنان را اولویت خود می دانند.

عضو عشایر دلگان گفت: خدمت به کشور و مردم چیزی است که از پدران و اجدادمان به ارث برده‌ایم.

وی در پایان بیان کرد: ما عشایر در خدمت نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران هستیم چون خدمت برای ما یک افتخار است و تا زمانی که لازم باشد در میدان می‌مانیم.

انسجام و وحدت؛ بزرگترین سرمایه سیستان و بلوچستان است

مهدی نوابی (بامری) در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: مردم ما از گذشته تا امروز ثابت کرده‌اند که پای فرمان رهبری ایستاده‌اند و در هر شرایطی برای دفاع از کشور و ارزش‌های نظام اسلامی حضور دارند. این آمادگی، یک شعار نیست؛ باور و اعتقادی ریشه‌دار در میان ما عشایر و اقوام مختلف ایرانی است.

نوابی تصریح کرد: انسجام ملی، بزرگ‌ترین سرمایه این کشور است و مردم منطقه ما همیشه پیش‌قدم این وحدت بوده‌اند.

اتحاد و پشتیبانی از رهبری رمز پیروزی ما در برابر دشمنان است

وی اظهار داشت: بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوئیم که دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. دشمنان نظام اسلامی و ایران را می‌شناسیم و می‌دانیم که اگر بخواهند آسیبی وارد کنند، با واکنش محکم مردم روبه‌رو می‌شوند؛ مردم ایران از مرگ نمی‌ترسند و هیچ واهمه‌ای در دلشان وجود ندارد. این روحیه همان چیزی است که دشمن را ناکام می‌کند.

بزرگ طایفه بامری در پایان گفت: ایران همیشه آماده است. اتحاد، همدلی و پشتیبانی از رهبری رمز پیروزی ما بوده و خواهد بود. دشمنان بدانند که ملت ایران یک‌صدا ایستاده است و این ایستادگی شکست‌ناپذیر است.

نقش بی بدیل سران قبایل و طوایف سیستان و بلوچستان در توسعه و آرامش استان

عبدالنبی کرد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: امنیت از ارکان اساسی جامعه است و همه ما مکلف به پاسداری از آن هستیم. نقش سران طوایف و بزرگان در سیستان و بلوچستان نقشی بی‌بدیل و بسیار مهم است.

بزرگ طایفه کرد تمین افزود: در سیستان و بلوچستان همیشه اشاعه وحدت بین مردم وجود داشته و امروز این وحدت به یک اتحاد مقدس تبدیل شده است.

کرد تصریح کرد: قبایل، طوایف و عشایر ما، چه شیعه چه سنی، یک رابطه معنوی و عمیق با رهبر دارند؛ این رابطه یک پیوند ناگسستنی است و ما تا آخرین لحظه زندگی‌مان از کشور دفاع می‌کنیم. عشایر با خلوص و جدیت کار می‌کنند و در تأمین امنیت پایدار نقش بسیار مؤثری دارند.

عشایر در مرزها نقش راهبردی دارند

وی در پایان افزود: همچنان که فردوسی می‌گوید: «چو ایران باشی تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد» ما نیز همین اعتقاد را داریم که تا ایران باشد، جان ما فدای این خاک و این مردم است.

استمرار حضور عشایر در مرزها و چرخه تولید، یک عامل راهبردی برای کشور است؛ پایداری این نقش، نیازمند توجه به زیرساخت‌های آموزشی، خدماتی و معیشتی است تا توان تولیدی و سکونتی آن‌ها حفظ شود.

حمایت هدفمند از این جامعه به معنای تقویت امنیت سرزمینی و تقویت امنیت غذایی کشور است؛ دو مؤلفه‌ای که در شرایط متغیر اقتصادی و اقلیمی، ارزش و ضرورت آن بیش از گذشته نمایان شده است.