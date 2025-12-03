سرگزی: بیش از ۲۱۰ هزار تن گندم از طریق بندر چابهار وارد کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سرگزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در جریان عملیات واردات گندم در ماه جاری، بیش از ۲۱۰ هزار تن گندم از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است؛ رقمی رکورد ملی واردات گندم در شبکه تأمین کشور را به ثبت رسانده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ورود مستمر کشتی‌های حامل گندم و سرعت بالای عملیات تخلیه و بارگیری ۲۴ ساعته در بندر چابهار نشان‌دهنده توان عملیاتی کم‌نظیر این بندر و ارتقای محسوس زیرساخت‌های بندری، انبارداری و حمل‌ونقل لجستیکی است. عملکرد مستمر و برنامه‌ریزی‌شده این بندر در شرایط تحریمی، یک نقطه قوت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: حجم عملیات انجام‌شده، بیانگر آمادگی کامل بندر چابهار برای مدیریت واردات گسترده کالاهای اساسی است. ثبت این رکورد ملی حاصل هماهنگی میان بخش‌های دولتی، سازمان‌های لجستیکی، پیمانکاران بخش خصوصی و تیم‌های عملیاتی بندر است که با استفاده از سامانه‌های مدیریت بار و ظرفیت انبارداری، فرآیند تخلیه و توزیع را بهینه کرده‌اند.

سرگزی اظهار داشت: بندر چابهار امروز به هاب اصلی و راهبردی واردات کالاهای اساسی کشور تبدیل شده به طوری که علاوه بر توانایی تأمین نیاز کالاهای اساسی استان سیستان و بلوچستان امکان تأمین نیاز سایر کشور را نیز دارا می‌باشد.

وی گفت: این بندر با استفاده از ظرفیت‌های زیرساختی و لجستیکی خود، امنیت غذایی کشور را در شرایط تحریمی تضمین می‌کند. روند واردات، تخلیه، ذخیره‌سازی و ارسال محموله‌های گندم نیز در هفته‌های جاری با قوت و دقت ادامه دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی سیستان و بلوچستان در پایان تاکید کرد: عملیات تخلیه و توزیع محموله‌ها بدون وقفه و به صورت شبانه روزی انجام می‌شود و هدف اصلی، حفظ پایداری زنجیره تأمین، افزایش سرعت توزیع و تقویت امنیت غذایی کشور است.