مبارکی: حدود ۲میلیون تن کالا از مرزهای شمالی سیستان وبلوچستان جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مبارکی صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در هشت ماهه ۱۴۰۴، مجموع جابهجایی کالا از مرزهای میرجاوه و میلک به یک میلیون و ۹۶۰ هزار و ۲۷۳ تن رسیده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش مهم این مرزها در توسعه تجارت منطقهای و فرامنطقهای بیان کرد: پایانه مرزی میرجاوه با جابهجایی یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۹۴۵ تن کالا، بیشترین سهم را در مبادلات مرزی استان به خود اختصاص داده است و پایانه مرزی میلک نیز طی این مدت ۷۷۳ هزار و ۳۲۸ تن کالا را جابجا کرده و به عنوان یکی از کریدورهای مهم تجارت با افغانستان و کشورهای آسیای میانه شناخته میشود.
وی عمده کالاهای جابجا شده را در این مدت فرآوردههای نفتی، سیمان، لوازم یدکی، فرآوردههای لبنیاتی و لاستیک اعلام کرد و ادامه داد: روزانه بهطور متوسط ۵۴۰ دستگاه کامیون از این دو پایانه مرزی تردد صورت میگیرد که نشاندهنده پویایی جریان حملونقل، افزایش تقاضای تجاری و اهمیت روزافزون این مرزها در اقتصاد استان است.
مبارکی در پایان تصریح کرد: این پایانههای مرزی با نقشآفرینی در تسهیل تجارت، افزایش سرعت تبادل کالا و کاهش هزینههای حملونقل، از مهمترین حلقههای اتصال ایران با بازارهای منطقهای محسوب میشوند و سهم قابلتوجهی در رونق اقتصادی، تقویت ترانزیت و توسعه پایدار سیستان و بلوچستان دارند.
نظر شما