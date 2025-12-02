  1. استانها
مهار دو کانون حریق جنگلی در گالیکش با حضور سریع نیروهای حفاظتی و مردم

گالیکش-فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت: دو آتش‌سوزی بامداد امروز در ترجنلی و پایدلدل گالیکش با اقدام به‌موقع نیروهای حفاظت منابع طبیعی و همکاری مردم مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی مفرد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو کانون حریق که بامداد امروز سه‌شنبه در ورودی جاده طرح ترجنلی و همچنین منطقه پایدلدل ایجاد شده بود، با واکنش سریع نیروهای حفاظتی واحد منابع طبیعی گالیکش و همراهی نیروهای مردمی مهار شد.

وی افزود: نخستین حریق حوالی ساعت ۱ بامداد در ورودی جاده طرح ترجنلی رخ داد که با حضور فوری نیروهای حفاظتی و همکاری مؤثر مردم محلی، پیش از سرایت به عرصه‌های جنگلی، کنترل و خاموش شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت: دومین آتش‌سوزی که در منطقه پایدلدل شکل گرفته بود، با اقدام سریع اطفاگران منابع طبیعی و مشارکت مردمی مهار شد و مانع از هرگونه گسترش حریق به جنگل شد.

