مهار دو کانون حریق جنگلی در گالیکش با حضور سریع نیروهای حفاظتی و مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی مفرد صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دو کانون حریق که بامداد امروز سه‌شنبه در ورودی جاده طرح ترجنلی و همچنین منطقه پایدلدل ایجاد شده بود، با واکنش سریع نیروهای حفاظتی واحد منابع طبیعی گالیکش و همراهی نیروهای مردمی مهار شد.



وی افزود: نخستین حریق حوالی ساعت ۱ بامداد در ورودی جاده طرح ترجنلی رخ داد که با حضور فوری نیروهای حفاظتی و همکاری مؤثر مردم محلی، پیش از سرایت به عرصه‌های جنگلی، کنترل و خاموش شد.



فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان گفت: دومین آتش‌سوزی که در منطقه پایدلدل شکل گرفته بود، با اقدام سریع اطفاگران منابع طبیعی و مشارکت مردمی مهار شد و مانع از هرگونه گسترش حریق به جنگل شد.



