به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینی‌مفرد عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع آتش‌سوزی در جنگل منطقه «باغ‌شاه» شهرستان گرگان حوالی ساعت ۱۲ امروز خبر داد و اظهار کرد: به دلیل آماده‌باش نیروها در روزهای اخیر، تیم واکنش سریع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل رسید.

وی با اشاره به صعب‌العبور بودن منطقه افزود: جنگل باغ‌شاه فاصله زیادی از جاده اصلی دارد و شیب بسیار تند آن، دسترسی نیروهای زمینی را دشوار کرده بود. با وجود این، تیم‌های اولیه موفق شدند حلقه حفاظتی دور آتش ایجاد کنند، اما سختی مسیر ادامه عملیات را با مشکل مواجه کرد.

گلبینی‌مفرد ادامه داد: با توجه به اینکه از هفته گذشته به‌دلیل وقوع چندین حریق، بالگرد اطفا در استان مستقر بود، پیش‌بینی کردیم برای افزایش سرعت عمل، از توان هوایی استفاده کنیم. هماهنگی‌های لازم از طریق ستاد مدیریت بحران و اداره‌کل مربوطه انجام شد و مجوز پرواز صادر شد.

به گفته فرمانده یگان حفاظت، تاکنون چهار سورتی پرواز انجام شده و بالگرد بنا بر رصد دقیق نیروهای زمینی، بر نقاط حساس و کانون‌های فعال، آب‌ریزی کرده است.

وی افزود: به خلبان بالگرد اعلام شد که آب را روی یال بالادست نیز تخلیه کنند؛ چرا که نیروهای ما عملاً امکان رسیدن به آن محدوده را نداشتند. هدف این است که رطوبت منطقه بالا برود و آتش به نقاط دیگر سرایت نکند.

گلبینی‌مفرد همچنین با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی گفت: طبق استعلامی که داشتیم، احتمال بارش از فردا بعدازظهر وجود دارد و امیدواریم قبل از رسیدن سامانه بارشی، با پروازهای بیشتر، آتش را کاملاً مهار کنیم.

وی از حضور و تلاش گسترده نیروها خبر داد و اعلام کرد: در ساعات اولیه سه تیم به محل اعزام شد و پس از ارزیابی، درخواست نیروهای بیشتر مطرح شد. اکنون ۳۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی در منطقه مستقر هستند و عملیات همچنان ادامه دارد.