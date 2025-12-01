  1. استانها
آتش‌سوزی جنگل‌ سیکا هزارجریب نکا مهار شد

ساری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: آتش سوزی جنگل‌های سیکا در بخش هزارجریب شهرستان نکا با تلاش نیروهای محلی و دستگاه‌های امدادی مهار شد.

حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از دریافت گزارش حریق در جنگل نکا از واحد هشدار سریع اداره کل مدیریت بحران، تیم عملیاتی این اداره به منطقه حریق اعزام شدند.

محمدی افزود: حریق با هوشیاری نیروهای محلی و تلاش سریع دستگاه‌های امدادی مهار و اطفا شد.

وی تأکید کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از گسترش آتش و حفاظت از عرصه‌های جنگلی و منابع طبیعی انجام گرفته است.

محمدی همچنین خاطرنشان کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در محل حضور دارند و عملیات اطفای حریق با همکاری دستگاه‌های امدادی و پشتیبانی ادامه دارد.

وی از موفقیت این عملیات و هماهنگی بین بخشی نیروهای امدادی در مهار حریق قدردانی کرد.

