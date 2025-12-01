به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیکویی عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی‌ای در منطقه دشت شاد واقع در پارک ملی گلستان به وقوع پیوست. این حریق که در ساعات اولیه صبح آغاز شده بود، با سرعت عمل نیروهای حفاظتی و همکاری دهیاری، شورای اسلامی و ساکنان روستای دشت شاد، پیش از گسترش به بخش‌های وسیع‌تر، به‌طور کامل مهار شد.

وی افزود: به‌محض اعلام وقوع حادثه، محیط‌بانان پارک ملی گلستان به همراه نیروهای محلی به محل حریق اعزام شدند و عملیات کنترل آتش را آغاز کردند. این تلاش‌ها منجر شد که آتش‌سوزی در کمتر از دو ساعت فروکش کرده و از خسارات گسترده به این زیست‌بوم ارزشمند جلوگیری شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، حدود دو هکتار از پوشش گیاهی منطقه، شامل گیاهان علفی و تعدادی از درختچه‌ها، در این حادثه طعمه حریق شد.

وی افزود: علت اصلی این آتش‌سوزی بی‌توجهی برخی مسافران به هشدارهای صادرشده درباره ممنوعیت روشن کردن آتش در طبیعت است.

نیکویی تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، نقش مهمی در حفظ مناطق حفاظت‌شده و جلوگیری از وقوع حوادث مشابه دارد.