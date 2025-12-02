  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۱

سرهنگ رضایی: یک‌ سوم تخلفات رانندگی در استان کرمان، حادثه‌ساز هستند

کرمان-رئیس پلیس راهور استان کرمان گفت: بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار راننده متخلف در شهرهای مختلف کرمان اعمال قانون شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از این تخلفات حادثه‌ساز بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار راننده متخلف در شهرهای مختلف استان کرمان شناسایی و اعمال قانون شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از این تخلفات، از نوع حادثه‌ساز بوده‌اند.

وی افزود: بیشترین تخلفات حادثه‌ساز، نظیر سرعت غیرمجاز، عمدتاً در کمربندی‌ها رخ می‌دهد که منجر به بروز تصادفات جرحی و فوتی می‌شود.

وی با تأکید بر نقش حیاتی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش سوانح، از رانندگان خواست تا با رعایت سرعت مجاز، حفظ فاصله طولی مناسب، توجه کامل به جلو و دقت در علائم ترافیکی، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

