۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

جریمه ۱۴ هزار راننده متخلف در کرمان

کرمان- رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از اعمال قانون علیه ۱۴ هزار راننده متخلف در مرحله سوم طرح "آرامش و ایمنی ترافیک" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی روز چهارشنبه اعلام کرد: این طرح از ۱۷ تا ۲۰ مردادماه در شهرهای استان اجرا شد و طی آن تخلفات مختلف رانندگی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته وی از جمله متخلفان، ۲ هزار و ۲۸۲ راننده به دلیل استفاده از شیشه دودی غیرمجاز، ۲ هزار و ۲۶۷ نفر به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و ۶ هزار و ۹۰۷ نفر به دلیل عدم بستن کمربند ایمنی جریمه شدند.

همچنین ۷۸۷ موتورسوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و ۱۰۹ راننده به دلیل سرعت غیرمجاز اعمال قانون شدند.

رئیس پلیس راهور کرمان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به کاهش تنش‌های ترافیکی و افزایش ایمنی کمک کنند.

وی تأکید کرد اجرای چنین طرح‌هایی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

