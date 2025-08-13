جریمه ۱۴ هزار راننده متخلف در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رضایی روز چهارشنبه اعلام کرد: این طرح از ۱۷ تا ۲۰ مردادماه در شهرهای استان اجرا شد و طی آن تخلفات مختلف رانندگی مورد رسیدگی قرار گرفت.



به گفته وی از جمله متخلفان، ۲ هزار و ۲۸۲ راننده به دلیل استفاده از شیشه دودی غیرمجاز، ۲ هزار و ۲۶۷ نفر به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی و ۶ هزار و ۹۰۷ نفر به دلیل عدم بستن کمربند ایمنی جریمه شدند.



همچنین ۷۸۷ موتورسوار به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و ۱۰۹ راننده به دلیل سرعت غیرمجاز اعمال قانون شدند.



رئیس پلیس راهور کرمان از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به کاهش تنش‌های ترافیکی و افزایش ایمنی کمک کنند.

وی تأکید کرد اجرای چنین طرح‌هایی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.