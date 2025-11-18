به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، گفت: به منظور افزایش توان عملیاتی و ارتقای ایمنی در محورهای شمال استان کرمان، رزمایش مشترکی با همکاری و اعزام چندین تیم از پلیس راه فراجا برگزار شد.

وی افزود: در این رزمایش، تیم‌های تقویتی از پلیس راه فراجا اعزام شده‌اند که به صورت ۲۴ ساعته و با استقرار و گشت زنی تیم‌های محسوس و نامحسوس، محورهای شمال استان کرمان را پوشش می‌دهند.

رئیس پلیس راه شمال استان کرمان تصریح کرد: هدف اصلی این رزمایش، برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز و ارتقای امنیت و نظم ترافیکی در محورهای حادثه خیز است که امیدواریم با همکاری مردم و رعایت مقررات به نتایج خوبی منجر شود.

