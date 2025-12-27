  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

سرهنگ رضایی: بزرگراه دور شهر کرمان بیشترین تصادفات منجر به فوت را دارد

کرمان- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان گفت: بیشترین سوانح رانندگی منجر به فوت در بزرگراه دور شهر کرمان اتفاق می افتد که باید برای کاهش آن، بلوار وسط این بزرگراه فنس کشی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی رضایی، ظهر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه کمتر از ۱۰ درصد مردم کرمان از خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی مطلع هستند گفت: طی سال گذشته بیش از ۲ میلیون و۸۰۰ هزار خدمات همچون تعویض پلاک، صدور و توقیف گواهینامه، کروکی تصادفات و… به شهروندان استان کرمان ارائه شده است.

وی با اشاره به شلوغی این روزهای مرکز تعویض پلاک کرمان افزود: بعد از افزایش قیمت بنزین ۵ هزار تومانی در طی ۲ هفته گذشته بیشترین خدمات تعویض پلاک را در شهر کرمان داشته ایم که یک رکورد محسوب می‌شود، به گونه‌ای که در یک روز ۸۵۰ دستگاه خودرو تعویض پلاک شدند.

سرهنگ رضایی، گفت: طی ۹ ماه گذشته حدود ۱۹ درصد کاهش تصادفات فوتی و جرحی در مقایسه با سال گذشته در استان کرمان داشتیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان افزود: ۶۰ درصد جان باختگان حوادث رانندگی مربوط به عابرین پیاده و موتورسیکلت سواران بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد جان باختگان حوادث رانندگی مربوط به شهر کرمان بوده است گفت: تعداد ۲۰۷ نفر براثر حوادث رانندگی در استان کرمان جان باخته اند که ۱۰۷ نفر آنها متعلق به شهر کرمان هستند.

سرهنگ رضایی، افزود: در شهر کرمان بزرگراه دور رینگ شهر کرمان باید فنس کشی شود، زیرا بیشترین حوادث رانندگی در آن اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: تعداد ۱۳۰ دوربین‌های کنترل سرعت هوشمند در شهر کرمان فعال هستند.

