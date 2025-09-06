به گزارش خبرگزاری مهر، وحید خلیفه، گفت: با همکاری پلیس راهور استان کرمان، از شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ و در آستانه بازگشایی مدارس، با بهره‌برداری از ۲۱ سامانه پلاک‌خوان و برخط ثبت تخلفات حادثه‌ساز، خودروهای متخلف اعمال قانون خواهند شد.

وی، با اشاره به نزدیکی به فصل بازگشایی مدارس، گفت: معمولاً در آستانه سال تحصیلی جدید، شاهد ازدحام ترافیکی و افزایش تخلفات حادثه‌ساز هستیم؛ بنابراین، برای جلوگیری از حوادث ترافیکی و ایمن‌سازی معابر، شهرداری کرمان نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه‌های جدید ثبت تخلفات اقدام کرده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان، افزود: سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری کرمان، با همکاری پلیس راهور، ضمن برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مورد نیاز در زمینه کنترل ترافیک، هم به‌صورت سخت‌افزاری و نصب تجهیزات ترافیکی و احیای خط‌کشی معابر و هم به‌صورت نرم‌افزاری با به‌روزرسانی سیستم‌های کنترل ترافیک در مرکز کنترل به‌صورت کامل آماده مدیریت و کنترل ترافیک پایان تابستان است.

خلیفه، با بیان اینکه بعضی از رانندگان متخلف باعث برهم‌زدن آرامش و نظم ترافیکی می‌شوند، گفت: این همکاری بین دستگاهی، امنیت شهروندان و به‌ویژه دانش‌آموزان و کنترل ترافیک شهری را در پی خواهد داشت.

وی، ضمن تشکر از رعایت قوانین و مقررات ترافیکی، از شهروندان کرمانی خواست با رعایت قوانین، برای داشتن شهری منظم و با ایمنی بالا در حوزه عبور و مرور شهری، مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند.