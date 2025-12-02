گوگل پیامک های کارمندان را برای کارفرما فاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این قابلیت برای پیامهای RCS که همان نسخه ارتقا یافته اس ام اس در سیستم اندروید است که از عکس و ویدئو نیز پشتیبانی میکند، به شرکتها اجازه میدهد تا دستگاههایی که کارمندانشان برای انجام فعالیت کاری استفاده میکنند را کنترل کنند.
گوگل اعلام کرد این به روز رسانی به کسب و کارها امکان میدهد به طور نامحسوس سوابق مورد نیاز برای پیروی از الزامات مورد نیاز را فراهم کنند. این امر شامل آژانسهای دولتی، شرکتهای سرویس مالی یا کارگزاران بیمه میشود که باید از قوانین سازمانهایی دولتی در آمریکا مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار پیروی کنند.
شرکتهای دیگر احتمالاً این به روز رسانی را برای نظارت بر تمام ارتباطات کاری با هدف تحقیقات داخلی را به کار گیرند. یان مارسانی مدیر ارشد محصولات گوگل در یک پست وبلاگی نوشت: قابلیت جدید ما به اپ های آرشیوی طرف ثالث اجازه میدهد به طور مستقیم با گوگل مسیجز در دستگاه مخصوص فعالیتهای کاری یکپارچه شوند. هنگامیکه این قابلیت توسط بخش فناورز اطلاعات هر سازمان روی یک دستگاه فعال تنظیم شود، برنامه مذکور پس از دریافت هر پیام RCS، نه تنها هنگام ارسال یا دریافت پیام، بلکه در صورت ویرایش یا حذف پیام نیز مطلع میشود. این اپ ذخیره سازی در مرحله بعد دادههای پیام را میخواند و آن را در اختیار بخش فناوری اطلاعات سازمان مورد نظر قرار میدهد.
این قابلیت با موبایلهای هوشمند پیکسل و همچنین دستگاههای همخوان با اندروید فعال میشود.
