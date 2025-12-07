قراردادهای انحصاری گوگل به یک سال محدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یک قاضی دادگاه فدرال اقدامات اصلاحی که در پرونده آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل اتخاذ شده بود را گسترش داد و محدودیتی یک ساله بر قراردادهای نصب پیش فرض موتور جستجوی گوگل و سرویس‌های هوش مصنوعی آن روی دستگاه‌ها وضع کرد.

رأی این قاضی بدان معناست که گوگل باید هرسال درباره قراردادها مذاکره کند و این امر بستری عادلانه تر برای رقبایش فراهم می‌کند. جزئیات جدید رأی دادگاه پس از آن فاش شد که قاضی در ماه سپتامبر اعلام کرد گوگل مجبور به فروش مرورگر کروم نخواهد شد.

تمام رویدادها پیامد رأی دادگاه در پاییز سال گذشته بود که مشخص شد گوگل از طریق اقداماتی از جمله پرداخت مبالغی به شرکت‌هایی مانند اپل برای پیش فرض قراردادن موتور جستجوی آن روی دستگاه‌هایش و قراردادهای انحصاری درباره توزیع سرویس‌هایی مانند جستجو، کروم و جمینای، به طور غیرقانونی انحصار جستجو در اینترنت را در دست گرفته است.

قاضی این دادگاه در ماه سپتامبر رأی به پایان این توافقنامه‌های انحصاری داد و اعلام کرد گوگل باید برخی از داده‌های جستجو اینترنتی خود را با رقبایش به اشتراک بگذارد تا شکافی که اقدامتش در بازار ایجاد کرده را کاهش دهد.