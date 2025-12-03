به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این بدان معناست که کاربرانی که در بالای نتایج جستوجوی خود یک جمعبندی متنی تولیدشده با هوش مصنوعی دریافت میکنند، میتوانند با طرح پرسشهای تکمیلی در یک رابط مکالمهمحور، موضوع را عمیقتر دنبال کنند.
گوگل این قابلیت محاورهای را AI Mode می نامد. این قابلیت برای کاربران آمریکایی در ماه می و کاربران جهانی در آگوست سال جاری میلادی راه اندازی شد که امکان چت با هوش مصنوعی جمینای را فراهم میکند که تجربهای مشابه استفاده از چت جی پی تی است.
در هر حال دسترسی به این قابلیت تاکنون مستلزم این بود که کاربر درباره نوع سوالی که برای جستجو آماده میکند، قبلاً فکر کرده باشد. اگر جستوجو از نوع سنتیتر بود، یا از آن مواردی بود که انتظار میرفت پاسخ سریعی برایشان بیابید، احتمالاً کاربر باید مانند همیشه فقط در کادر جستوجو تایپ میکرد و به همان روش ادامه میداد.
اما اگر کاربر سوالات پیچیدهتری میپرسید یا موضوعی را با جزئیات بررسی میکرد، احتمالاً باید روی گزینه AI Mode برای آغاز چت با هوش مصنوعی کلیک میکرد.
اکنون گوگل میخواهد بداند آیا عاقلانه است این دو تجربه جستجو را از یکدیگر متمایز کند یا خیر. درهر حال فرایند جستجوی اطلاعات ممکن است به تمایلی برای بیشتر دانستن منجر شود. همچنین ممکن است کاربر تصور کند یک جستجوی ساده را آغاز کرده اما بعداً متوجه میشود که باید عمیقتر دراین باره بررسی کند.
گوگل با آغاز تست قابلیت جدید به کاربران اعلام کرد میتوانند به طور مستقیم از صفحه نتایج جستوجو و از طریق AI Mode بهصورت یکپارچه و بدون وقفه وارد جزئیات بیشتری شوند. هرچند این ویژگی بهصورت جهانی در حال عرضه است، اما در حال حاضر فقط روی دستگاههای موبایل در دسترس قرار دارد.
نظر شما