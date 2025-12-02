حجت‌الاسلام مجتبی حاجی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای پویش «بچه‌های میرزا» در شهر رشت خبر داد و گفت: طی سه ماه اخیر، جمعی از هیئت‌ها و مجموعه‌های تربیتی شهر رشت با انگیزه زنده نگه داشتن یاد و راه میرزا کوچک‌خان جنگلی، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های نقدی برای مردم مظلوم غزه کردند و هدف همدردی و همبستگی با کودکان و خانواده‌های گرفتار جنگ بود.

وی افزود: این کمک‌ها در مرحله اول صرف تأمین آب آشامیدنی برای مردم غزه شده و ان شاءالله قرار است در مرحله بعدی با کمک شهروندان و هم استانی‌های عزیز، غذای گرم و پتو برای آنها تهیه شود.

حجت‌الاسلام حاجی‌پور با اشاره به میزان کمک‌های جمع‌آوری شده اضافه کرد: تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع آوری شده است که تمام این مبلغ صرف تأمین آب آشامیدنی برای خانواده‌های گرفتار جنگ شده است.

وی تأکید کرد: این حرکت مردمی نمونه‌ای از همبستگی، مهربانی و حمایت از کودکان مظلوم در شرایط بحرانی است و نشان دهنده ظرفیت بالای مشارکت شهروندان رشت در فعالیت‌های خیرخواهانه می‌باشد.

حجت الاسلام حاجی پور گفت: شهروندان در صورت تمایل می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۵۸۹۲۱۰۷۰۵۰۰۲۰۵۱۳ بنام گروه جهادی میرزا کوچک واریز کرده و در این کار خیر سهیم و شریک شوند.