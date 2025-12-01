به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف پیش از ظهر دوشنبه در همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شهرکرد با ابراز خرسندی از حضور در بام ایران و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پاسداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: شهدای بزرگوار وطن جان گرانمایه خود را در راه مبارزه با ظلم فدا کردند و پرچم حقیقت‌طلبی را برافراشتند و زندگی شهید مدرس یک کلاس آموزشی برای حقیقت‌آموزی است.

عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با ذکر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی از نعمت‌های نظام مقدس است، ادامه داد: چند دهه از انقلاب اسلامی می‌گذرد اما جمهوری اسلامی در مواجهه با شرایط پیچیده هیچ‌گاه در بن‌بست قرار نگرفته زیرا قانون اساسی ما یک قانون اساسی قابل اتکا بوده است.

طحان نظیف با دعوت از عموم مردم خاصه جوانان و دانشجویان برای مراجعه به متن قانون اساسی، بیان کرد: این متن برآمده از یک آسیب‌شناسی چندهزارساله است و در پس واژگان و تعابیر آن درواقع تاریخ و سابقه کشورمان نهفته است. البته این ویژگی نه فقط در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه قانون اساسی بسیاری کشورهای دیگر نیز صدق می‌کند.

وی با ذکر مثالی در آن خصوص، تصریح کرد: مثلاً در متن قانون اساسی ما حساسیت‌هایی نسبت به استخدام نیروهای خارجی یا مراوده با کشورهای بیگانه وجود دارد و این حساسیت برخاسته از سبقه کشورمان در آسیب‌هایی است که در این مقوله‌ها متحمل شده است.

قانون اساسی برای تحقق رویاهای یک ملت تدوین شده است

طحان نظیف بیان کرد: قانون اساسی درواقع تاریخ کشورمان است و آرمان‌هایی را مطرح می‌کند که برخاسته از زهر خوردن کشور در برهه‌های مختلف بوده است. اینجا واژه‌ها فقط واژه نیستند بلکه چاره دردهاست و قانون اساسی آمده تا رویاهای یک ملت را به واقعیت تبدیل کند.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه حقوقی که قانون اساسی برای ما به ارمغان می‌آورد در هیچ جای تاریخ این سرزمین سابقه ندارد، اظهار کرد: هیچ جای این تاریخ سابقه ندارد که کارگزاران، مردم را ولی‌نعمت خود بدانند و این ادبیات حاکمیت اسلامی است. در این ادبیات، رعیت در جایگاه ولی‌نعمت قرار دارد.

طحان نظیف قانون اساسی را دستاوردی دانست که خون جوانان زیادی پای آن ریخته شده است و ادامه داد: اداره کشور بر اساس اصول و ضوابط اسلامی آرزوی تاریخی مردم مسلمان ایران بود و اسلام گمشده‌ای بود که این مردم برایش تلاش داشتند و حق و حقوق خود را ذیل پرچم اسلام محقق شدنی می‌دانستند و قانون اساسی جمهوری اسلامی این آرمان را عملی کرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تأکید بر اینکه مشکلات موجود به عمل ما بر می‌گردد نه متن قانون اساسی، تصریح کرد: متن اصل ۴۳ قانون اساسی را اگر مبنای کارمان قرار می‌دادیم از مشکلات هم دور می‌شدیم، قانون اساسی ما کاملاً قابل اتکا است.

شکست دشمن در برهه‌های مختلف در پرتو گره‌گشایی قانون اساسی

طحان نظیف با یادآوری تلاش چندین ساله دشمن برای به زانو درآوردن ایران اسلامی، توضیح داد: متن و سند قانون اساسی و اجرای آن به دست مردان و زنان بلندهمت و باغیرت باعث شد دشمنان ما به اهداف خود در ترور شخصیت‌های برجسته نظام اسلامی یا توطئه‌های متعدد و … نرسند.

وی با بیان اینکه قانون اساسی در شرایط و مقاطع مختلف و اتفاقات تلخ همواره گره‌گشایی و راهگشایی داشته و مسیر را روشن کرده است، افزود: بعد از رحلت امام خمینی (ره)، قانون اساسی مسیرمان را کاملاً مشخص کرده بود و کشور با وقفه مواجه نشد.

طحان نظیف با گرامیداشت یاد شهید جمهور آیت‌الله شهید رئیسی، اظهار کرد: این شهید بزرگوار هنگام انجام مأموریت و خدمت به مردم به همراه همراهانشان به فیض شهادت نائل شدند و فضای حزن و اندوه در کشور ایجاد شد. ما در آن برهه ناراحت بودیم اما نگرانی و ابهامی نداشتیم زیرا قانون اساسی مسیرمان را برای چنین روزهایی با جزئیات مشخص کرده است. لذا کارها بر طبق متن قانون بدون هیچ مشکلی انجام شد و این نقطه قوت قانون ماست که حتی به جزئیات پرداخته است.

وی مصداق روشن گره‌گشایی قانون اساسی را جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دانست و گفت: معتقدم جنگ ۱۲ روزه تجلی کارآمدی قانون اساسی بود که دشمن در اقدامی ناجوانمردانه فرماندهان نظامی ما را به شهادت رساند و تمام قدرت‌های جهان سلطه پای کار این جنگ‌افروزی رژیم صهیونی بودند.

مصداق‌های میداتی گره‌گشایی قانون اساسی در اتفاقات اخیر کشور

طحان نظیف ادامه داد: در این ایام کارآمدی قانون اساسی بار دیگر بروز و ظهور یافت که نه در امنیت داخلی، نه در امور کشور هیچ خللی ایجاد نشد و هیچ بلاتکلیفی مشاهده نکردیم بلکه مردم سربلند کشورمان از این آزمون با عزت و سرافرازی و انسجام بیرون آمدند.

وی مبنای قانون اساسی در سیاست خارجی را نیز یادآور شد و توضیح داد: قانون برای ما با جزئیات مشخص کرده که چه سیاستی در قبال کشورهای خارجی در پیش بگیریم که اصولی همچون نفی سلطه‌جویی، نفی سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دولت‌های غیرمحارب در قانون اساسی تصریح شده است.

طحان نظیف با بیان اینکه نیروهای مسلح نیز تکلیف خود را با ارجاع به قانون اساسی می‌دانند، ادامه داد: نیروهای جان بر کف ما با اتکا به ایمان و نگاه مکتبی از مرزهای کشور حفظ و حراست می‌کنند و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این جانفشانی را مشاهده کردیم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با یادآوری اینکه اقتدار و انسجام امروز ما حاصل باور شهید سلیمانی‌ها و شهید تهرانی‌مقدم‌ها به متن قانون اساسی است، اضافه کرد: امروز و بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، فلسفه نگاه آرمانی ما به قانون اساسی برای همگان محسوس است چرا که شهدا متن قانون اساسی را بر پیشانی گذاشتند و تلاش کردند بر اساس قانون اساسی پیش بروند.

شهدا به متن قانون اساسی باور داشتند

طحان نظیف اظهار کرد: امروز بر همگان مشخص شده که اگر ایران اسلامی از مستضعفین عالم حمایت می‌کند در حقیقت از امنیت خودش دفاع می‌کند چرا که دشمن سبوعیت خود را در این جنگ ۱۲ روزه و البته مواجهه با مردم مظلوم غزه علناً نشان داد.

سخنگوی شورای نگهبان با تأکید بر اینکه رژیم صهیونی به هیچ چارچوب انسانی پایبند نیست، گفت: همه تجلی و نمود بیرونی حقوق بشری را دیدند که غرب از آن دم می‌زند. همه متوجه جنایتگری این رژیم جعلی شدند که حتی از غذا هم به عنوان ابزار جنگی استفاده می‌کند و اینجاست که نگاه آرمانی قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حمایت از مستضعفین عالم هویدا می‌شود و ما درواقع داریم از امنیت خودمان دفاع می‌کنیم.

طحان نظیف تصریح کرد: امروز همه می‌دانیم که اگر برای تحقق آرمان‌های قانون اساسی تلاش نکنیم باید به زودی پیروزی مستکبران بر مستضعفین را به تماشا بنشینیم و با عزتمندی ملت و کشورمان خداحافظی کنیم.

غفلت در شناخت اقشار مختلف مردم از قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون اساسی قانون برتر و مادر است، توضیح داد: همه هنجارها باید مبتنی بر این هنجار برتر باشند و فلسفه تشکیل شورای نگهبان همین است که از قانون اساسی صیانت کند. متن قانون اساسی نباید نقض شود و همه باید در پیشگاه قانون اساسی باشند.

طحان نظیف یادآور شد: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اتحاد و انسجام ملی پیشرو است و بلکه نگاهی انسانی دارد و به دنبال تقویت بشریت در برابر ظالمان است. قانون اساسی جمهوری اسلامی درواقع نافع حقوق بشر است.

وی تأکید کرد: اگر باور داریم که قانون اساسی یک نعمت بزرگ است پس وظیفه داریم در قبال این نعمت شکرگزار باشیم و «شناخت»، مقدمه شکرگزاری است اما متأسفانه شناخت جامعه ما در قبال قانون اساسی ناکافی و مراجعه مردم به آن، اندک است.

طحان نظیف با ابراز تأسف از اینکه عموم مردم و فرهیختگان بلکه حقوقی‌ها کمتر به قانون اساسی مراجعه دارند، توضیح داد: در سال‌های اخیر تلاش داشتیم در این راستا چالش‌ها و پویش‌هایی را در فضای مجازی راه‌اندازی کنیم و فضای خوبی را ایجاد کرده است.

چهارمحال و بختیاری؛ پیشرو در شناساندن متن قانون اساسی به عموم مردم

وی کمک به شناخت قانون اساسی را وظیفه همگانی عنوان کرد و افزود: اقدام دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر برپایی این همایش و نیز تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های پیش رو برای شناخت اقشار مختلف جامعه با قانون اساسی که برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد، ستودنی و قابل تقدیر است.

طحان نظیف یادآور شد: مسئولان در چهارمحال و بختیاری کارگاه‌ها و دوره‌هایی را در این عرصه در دستور کار قرار دادند و پیشرو بوده‌اند که جای شکرگزاری داشته و خوب است در استان‌های دیگر نیز پیگیری شود.‌

وی برگزاری کرسی‌ها و دوره‌های خوانش قانون اساسی را یک ضرورت دانست و افزود: در این راستا باید مباحثات و گفتگوها خاصه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی شکل بگیرد و روز به روز مراجعه به متن قانون اساسی افزایش یابد.

طحان نظیف پرداختن به قانون اساسی را از وجوه بر زمین مانده جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: در این راستا باید کار جهادی انجام گیرد چرا که به تعبیر مقام معظم رهبری، مراجعه به قانون اساسی علاج جدی دردهای کشور است.