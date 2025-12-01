حازم قاسم: کمک های وارد شده به غزه پاسخگو نیازهای ساکنان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد کمکهای وارد شده به نوار غزه به هیچ وجه پاسخگویی کمترین حد از نیازهای اساسی ساکنان این منطقه نیست.
وی افزود: بیشتر کمکهایی که اشعالگران اجازه ورود آنها به غزه را صادر کردهاند مربوط به بخش تجاری بوده و حامل کالاهایی هستند که با وجود شرایط فاجعه بار انسانی موجود برای شهروندان ضروری نیستند.
حازم قاسم تاکید کرد: باید کامیونهای حامل کالاهای اساسی به طور گسترده و متناسب با حجم بحرانی که بیش از ۲ میلیون انسان در آن به سر میبرند وارد نوار غزه شوند.
سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: با وجود نزدیک شدن به فصل زمستان و شرایط نامناسب جوی کمکهای وارد شده به نوار غزه پاسخگوی نیازهای لازم برای ایجاد سرپناه نیست. واقعیتهای میدانی بر این مسئله تاکید دارند که مراکز اسکان آوارگان و اردوگاهها دیگر برای سکونت مناسب نبوده و نمیتوانند برای مقابله با شرایط سخت زمستان مورد استفاده قرار گیرند.
سخنگوی حماس تاکید کرد: باید تغییرات جدی در خصوص کمکهای وارد شده به نوار غزه ایجاد شود به طوری که پاسخگوی نیازهای مردم به ویژه در فصل زمستان باشد. پیش از این توافقاتی در خصوص پروتکلهای امدادرسانی و بشردوستانه در جریان آتش بس ژانویه برای ورود کانکس به نوار غزه انجام شد و یک بار دیگر در توافق شرم الشیخ نیز بر آنها تاکید گردید.
حازم قاسم در ادامه طرفهای میانجیگر و تمام کشورهای مسئول را به اقدام فوری و جدی برای ورود کانکس به نوار غزه و نجات غیرنظامیان پیش از وخیمتر شدن شرایط جوی در آینده فراخواند.
سخنگوی حماس تاکید کرد: باید اقدامی فوری در سطح بینالمللی برای جلوگیری از مصیبتهای سالهای گذشته انجام شود چرا که شرایط نامناسب جوی میتواند به فجایع انسانی بزرگ در مراکز اسکان آوارگان منتهی شود.
