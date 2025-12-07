طرح توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی دوره ابتدایی فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح یکشنبه در آئین افتتاحیه طرح توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی دوره ابتدایی استان فارس در شیراز گفت: بیش از ۴۱۵ هزار دانش آموز دوره‌های اول و دوم ابتدایی مدارس دولتی استان هفته‌ای دو نوبت شیر رایگان دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شیرهایی که در مدارس دولتی ابتدایی استان توزیع خواهد شد از نوع استریلزه و در پاکت‌های ۲۰۰ سی سی توزیع می‌شود ادامه داد: در طول سال تحصیلی جاری هفته‌ای دو بار و در مجموع ۴۱ نوبت شیر در مدارس استان توزیع خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی ابتدایی استان تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد افزود: در سال تحصیلی جاری حدود ۱۷ میلیون و دویست هزار پاکت شیر رایگان با اعتباری بالغ بر ۲۹۴ میلیارد تومان بین دانش آموزان مدارس دولتی دوره ابتدایی استان فارس توزیع می‌شود.

کلاری تصریح کرد: بیش از ۴۱۵ هزار دانش آموز در مدارس دولتی ابتدایی استان فارس مشمول این طرح می‌شوند.