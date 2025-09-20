به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر شنبه در جمع مدیر و کارشناسان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان و همسوسازی اهداف تربیتی کانون با آرمانهای انقلاب اسلامی را دو محور کلیدی دانست که باید مدنظر قرار بگیرد.
وی با اشاره به سابقه همکاری خود با کانون، بر اهمیت رفع مشکلات اقتصادی کارکنان در چارچوب اهداف انقلاب مبنی بر عدالت در توزیع ثروت تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از گلایههای موجود به توزیع ناعادلانه ثروت در کشور بازمیگردد.
نماینده ولی فقیه در فارس با بیان اینکه مشکل با سخنرانی و داد و فریاد حل نمیشود، بلکه مقدمهای است برای اینکه در برنامه توسعه بیاید یا اگر در برنامه هست عملیاتی شود، از مدیر کانون خواست تا با نگاهی به برنامه هفتم توسعه، راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات معیشتی کارکنان را پیگیری کرده و در صورت عدم وجود، خواستار گنجاندن عدالت در توزیع بودجه در این برنامه شوند.
آیت الله دژکام همچنین بر اهمیت احساس عدالت در میان اقشار جامعه تأکید کرد و افزود: احساس بیعدالتی، حتی در شرایط فقدان، آزاردهندهتر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تطابق اهداف تربیتی کانون پرورش فکری با آرمانهای انقلاب اسلامی پرداخت و با اشاره به اینکه این کانون در دوران پیش از انقلاب با اهداف خاصی شکل گرفته بود، پرسید که آیا اهداف تربیتی پس از انقلاب با این مجموعه هماهنگ است یا خیر.
آیتالله دژکام با تأکید بر اینکه مربیها در این راستا هستند و بچهها در راستای اهداف انقلاب تربیت میشوند، این مسئله را اثبات شده دانست و خواستار اطلاعرسانی مناسب برای اصلاح ذهنیتها و تبیین نقش مؤثر کانون در رشد شخصیت کودکان و نوجوانان شد.
وی با اشاره به اینکه حیطههای تربیت و پرورش فقط فکر نیست شخصیت و رفتار هم هستند که به یکدیگر مربوط اند، بر رویکرد جامع کانون در تربیت تأکید کرد و گفت: کانون با روشهای خود، کودکان را به سمت انتخابهای صحیح و باورهای دینی هدایت میکند.
نماینده ولی فقیه در استان فارس ضمن تشکر از تلاشهای کارکنان کانون، به خصوص در زمینه ایثار و کمک به مردم غزه و لبنان، خواستار پذیرش محدودیتهای دنیا و تلاش برای بهبود شرایط و رفتار انسانی با تکیه بر اصول دینی و انقلابی شد.
نظر شما