عنوان بهترین فیلم جوایز گاتهام به «یک نبرد پس از نبرد دیگر» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، با معرفی برندگان جوایز گاتهام، «یک نبرد پس از نبرد دیگر» برنده جایزه بهترین فیلم بلند شد.

سی و پنجمین دوره جوایز سالانه گاتهام که فصل جوایز سینمایی را آغاز کرد، شب شگفتی‌ها رقم خورد و فیلم حماسی اکشن «یک نبرد پس از نبرد دیگر» ساخته پل توماس اندرسون جایزه برتر بهترین فیلم بلند را به دست آورد که یک جایزه از ۶ نامزدی این فیلم بود.

جعفر پناهی به عنوان بزرگترین برنده این شب جایزه فیلم بلند بین‌المللی، فیلمنامه اورجینال و کارگردانی را برای «یک تصادف ساده» دریافت کرد.

این جوایز در حالی اهدا شد که موسسه فیلم و رسانه گاتهام برای سومین سال، سقف بودجه برای بررسی جوایز را حذف کرد. پیش از این تنها فیلم هایی در این رقابت جای داشتند که بودجه ساخت آنها از ۳۵ میلیون دلار بیشتر نباشد.

از برندگان بهترین فیلم بلند می‌توان به «اسپات‌لایت» (۲۰۱۵)، «مهتاب» (۲۰۱۶) و «همه چیز، همه جا، به یکباره» (۲۰۲۲) یاد کرد که همگی در نهایت برنده جایزه بهترین فیلم اسکار شدند.

از جمله شگفتی‌های این شب، فیلم «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو» که به صورت مستقل توزیع شد، بود که به کارگردانی و تهیه‌کنندگی جولیا لوکتف ساخته شد و همچنین «پیلون» محصول A۲۴ بود که جایزه فیلمنامه اقتباسی را برای هری لایتون، در بخش نویسندگی به ارمغان آورد.

هر ۳ جایزه بازیگری به بازیگرانی اهدا شد که در مراسم حضور نداشتند. سوپه دیریسو جایزه بهترین بازیگر نقش اول را برای «سایه پدرم» دریافت کرد، وونمی موساکو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل را برای «گناهکاران» دریافت کرد و ابو سانگاره جایزه بهترین بازیگر نقش اول را برای «داستان سلیمان» به دست آورد.

علاوه بر اهدای جوایز برندگان بخش رقابتی، در این مراسم از بازیگران و فیلمسازان متعددی نیز تجلیل شد. در میان آنها فیلم «فرانکنشتاین» نتفلیکس با حضور کارگردان آن گی‌یرمو دل تورو بود که با فریاد «لعنت بر هوش مصنوعی» جمعیت را به وجد آورد و آدام سندلر با اجرای طنزآمیز خود - در کنار امیلی مورتیمر، نویسنده همکار «جی کلی» - از کارگردان فیلم، نوآ بامباک، قدردانی کرد.