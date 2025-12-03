منتقدان نیویورک هم به فیلم پل توماس اندرسون رای دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، به نظر میرسد ستاره فصل جوایز امسال یکی پس از دیگری، فیلم پل توماس اندرسون باشد. فیلم حماسی اکشن «یک نبرد پس از نبرد دیگر» از کمپانی برادران وارنر، توسط حلقه منتقدان فیلم نیویورک نیز به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد. این گروه که دیروز (سهشنبه) در منهتن گرد هم آمدند، علاوه بر جایزه اصلی، جایزه نقش مکمل را هم به بنیسیو دل تورو برای بازی در همین فیلم اهدا کردند تا وی برای دومین بار این جایزه را مال خود کرده باشد. وی برای بازی در «ترافیک» یا «قاچاق» استیون سودربرگ در سال ۲۰۰۰ هم برنده این جایزه شد و بعد اسکار را هم برد.
منتقدان نیویورک همچنین به فیلم «مامور مخفی» محصول برزیل ساخته نویسنده و کارگردان کلبر مندونسا فیلیو که نماینده این کشور در اسکار بینالمللی امسال است، جایزه بهترین فیلم بینالمللی و بهترین بازیگر مرد را برای واگنر مورا اهدا کردند تا واگنر اولین بازیگر لاتینی شود که این جایزه را از آن خود میکند.
رز بیرن جایزه بهترین بازیگر زن را برای بازی در نقش یک درمانگر و مادری که تا سر حد توانش مبارزه میکند در کمدی سیاه «اگر پا داشتم، لگدت میزدم» ساخته مری برونشتاین دریافت کرد و جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل به بازیگر پیشکسوت، ایمی مدیگان، برای بازی در نقش عمه گلادیس در فیلم پرفروش «سلاحها» ساخته زک کرگر رسید.
جایزه بهترین کارگردانی نیز به جعفر پناهی برای فیلم «یک تصادف ساده» رسید و فیلم نفسگیر «مارتی معظم» ساخته رونالد برونشتاین و جاش سفدی برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد.
آتوم آرکاپاو دورالد هم با پیروزی در جوایز فیلم نیویورک برای فیلم «گناهکاران» در بخش بهترین فیلمبرداری، حالا یک قدم به کسب اسکار نزدیک تر شده تا نامش را در تاریخ به عنوان اولین زن برنده اسکار در بخش فیلمبرداری ثبت کند.
از دیگر برندگان این جوایز «شکارچیان شیطان کیپاپ» نتفلیکس در بخش فیلم انیمیشن و «دوستان نامطلوب من: قسمت اول - آخرین پرواز در مسکو» نتفلیکس در بخش غیرداستانی هستند.
بیش از ۵۰ روزنامهنگار؛ از جمله منتقد ارشد فیلم ورایتی، اوون گلیبرمن، انجمن منتقدان نیویورک را تشکیل میدهند و قدیمیترین گروه منتقدان سینمایی آمریکا هستند. جوایز این انجمن به عنوان یکی از پیشگامان اولیه فصل جوایز در نظر گرفته میشود و برنده بهترین فیلم آن اغلب حداقل نامزدی جایزه اسکار برای بهترین فیلم را به دست میآورد.
