«یک نبرد پس از نبرد دیگر» با ۵ جایزه جوایز هیئت ملی نقد را درو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» ساخته پل توماس اندرسون، جوایز هیئت ملی نقد فیلم ۲۰۲۵ را درو کرد و نه تنها جایزه بهترین فیلم و کارگردانی را دریافت کرد که جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی لئوناردو دی‌کاپریو، جایزه بازیگر مرد مکمل برای بنیسیو دل تورو و جایزه بازی بی‌نظیر را برای چیس اینفینیتی را هم از آن خود کرد.

با این فیلم که متعلق به کمپانی برادران وارنر است، چهارمین جایزه هیئت ملی نقد به اندرسون رسید. اندرسون پیش از این برای کارگردانی «فساد ذاتی» (۲۰۱۴)، فیلمنامه اقتباسی «رشته خیال» (۲۰۱۷) و کارگردانی «پیتزای لیکوریش» (۲۰۲۱) برنده این جایزه شده بود. دی‌کاپریو هم برای سومین بار جایزه بازیگری را از این هیئت دریافت کرد. وی پیش از این جایزه بازیگر نقش مکمل مرد را برای «چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می‌دهد» (۱۹۹۳) و «جانگوی آزاد شده» (۲۰۱۲) دریافت کرده بود.

رز بیرن پس از کسب جایزه حلقه منتقدان فیلم نیویورک، جایزه بهترین بازیگر زن را برای «اگر پا داشتم، لگد می‌زدم» دریافت کرد و اینگا ایبسدوتر لیلاس با کسب جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای «ارزش احساسی»، اولین جایزه بزرگ خود را برد.

به این ترتیب در صدر برندگان این جوایز برادران وارنر قرار گرفت که با ۵ جایزه برای «یک نبرد پس از نبرد دیگر» و نیز کسب جایزه فیلمنامه اصلی برنده «گناهکاران» رایان کوگلر و جایزه فیلمبرداری برای «آتم دورالد آرکاپاو» با دستی پرتر از بقیه از این مراسم بیرون آمد.

نتفلیکس با «رویاهای قطار» برنده جایزه فیلمنامه اقتباسی برای کلینت بنتلی و گرگ کودار شد، و فیلم «فرانکنشتاین» گی‌یرمو دل تورو محصول این کمپانی در بین ۱۰ فیلم برتر سال جای گرفت.

از دیگر فیلم‌های قابل توجه می‌توان به «شرور: برای همیشه» یونیورسال و «خانواده اجاره‌ای» سرچ‌لایت به کارگردانی هیکاری اشاره کرد که هر ۲ در فهرست ۱۰ فیلم برتر جای گرفتند.

در این میان نادیده گرفته شدن «هَمِنت» ساخته کلوئی ژائو در جمع ۱۰ فیلم برتر و کمدی سیاه «انتخاب دیگری نیست» پارک چان-ووک، «ماه آبی» ریچارد لینکلیتر و «آیا این چیز روشن است؟» ساخته بردلی کوپر نیز عجیب بود.

این در حالی است که سال ۲۰۲۴ سال سختی برای پیش‌بینی‌های این هیئت بود و از میان برندگان اصلی آن، تنها کایران کالکین برای «یک درد واقعی» برنده جایزه اسکار شد، «شرور» برنده بهترین فیلم و «سینگ سینگ» برنده فیلمنامه اقتباسی نیز نامزد اسکار شدند، اما جان ام. چو کارگردان، دنیل کریگ برای «کوئیر»، نیکول کیدمن برای «دختر بچه»، ال فانینگ برای «یک ناشناخته کامل» و «حقایق سخت» برنده فیلمنامه اصلی، نتوانستند جایزه اسکار را کسب کنند.

در طول ۴۰ سال بیشتر برندگان بهترین فیلم جوایز هیئت ملی نقد حداقل نامزد اسکار بهترین فیلم شده‌اند، هرچند از زمانی که آکادمی در سال ۲۰۰۹ فهرست نامزدهای بهترین فیلم را افزایش داد، برنده این هیئت و اسکار تنها یک بار با «کتاب سبز» در سال ۲۰۱۸، با هم نظر مشترکی داشتند.

از دیگر برندگان جوایز هیئت ملی برنده جایزه بهترین تجربه نخست کارگردانی بود که به اوا ویکتور، «ببخشید عزیزم» رسید و جایزه بهترین فیلم بلند انیمیشن هم به «آرکو» اهدا شد. جایزه بهترین فیلم بین‌المللی را نیز «یک تصادف ساده» دریافت کرد و جایزه بهترین مستند به «لاپوشانی» رسید. جایزه آزادی بیان هم به «روحت را روی دستت بگذار و راه برو» اهدا شد.

در فهرست ۱۰ فیلم برتر هم این فیلم ها جای گرفتند:

«آواتار: آتش و خاکستر» (استودیو قرن بیستم)

«اف۱» (اپل اورجینال فیلمز/برادران وارنر)

«فرانکنشتاین» (نتفلیکس)

«جی کلی» (نتفلیکس)

«مارتی معظم» (ای۲۴)

«خانواده اجاره‌ای» (سرچ‌لایت پیکچرز)

«گناهکاران» (برادران وارنر)

«رویاهای قطار» (نتفلیکس)

«مرد مرده را بیدار کن: معمای چاقوکشی» (نتفلیکس)

«شرور: برای همیشه» (یونیورسال پیکچرز)