اجرای عدالت و قصاص در ملا عام؛ سایه سنگین قانون بر میدان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان بیان کرد: حکم قصاص نفس مردی که به مباشرت در قتل عمدی همسر خود از طریق خفه‌کردن محکوم شده بود، صبح امروز بنا به تقاضای اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی، در ملأ عام و در سمنان به‌اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه این قتل سال ۹۹ رخ داده بود، افزود: در پی بازجویی‌ها و بررسی‌های حرفه‌ای از سوی نیروی انتظامی و کارشناسان قضائی مشخص شد که این مرد همسر خود را به قتل رسانده و طوری جلوه داده که مرگ وی طبیعی باشد اما با اهتمام نیروی انتظامی و دستگاه قضائی راز هولناک این مرد کشف شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه مراحل قضائی رسیدگی به پرونده این قاتل صورت گرفت، ابراز کرد: این پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان، رسیدگی و قاتل به جرم قتل به قصاص محکوم شد.

اکبری از تائید دیوان عالی در رابطه با این حکم خبر داد و ابراز کرد: حکم قصاص نفس پس از طی تمامی مراحل قانونی، رعایت کامل موازین شرعی و قضائی و بنا به تقاضای اولیای دم، صبح امروز در ملأ عام و در سمنان اجرا شد.

وی افزود: دستگاه قضائی این استان در برابر هرگونه جنایت عمدی، به‌ویژه جرایمی که با برنامه‌ریزی، صحنه‌سازی و تلاش برای اخلال در روند کشف حقیقت همراه باشد، با قاطعیت، دقت و بدون هیچ‌گونه مسامحه اقدام خواهد کرد.