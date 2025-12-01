  1. استانها
شانزدهمین پرونده قتل عمد در لرستان باگذشت اولیای دم منجر به سازش شد

خرم‌آباد - رئیس شورای حل اختلاف لرستان، تأکید کرد: شانزدهمین پرونده قتل عمد در لرستان باگذشت اولیای دم و در قالب پویش «به احترام حضرت زینب (س) می‌بخشم» به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یار الله کاکولوند در سخنانی با اشاره به شانزدهمین سازش در پرونده قتل عمد در لرستان، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ هزار و ۳۹۷ پرونده قضائی در حل اختلاف لرستان مختومه شده و در آبان‌ماه ۶۸ درصد پرونده‌ها به صلح و سازش انجامیده است.

وی با بیان اینکه شانزدهمین پرونده قتل عمد در لرستان باگذشت اولیای دم و در قالب پویش «به احترام حضرت زینب (س) می‌بخشم» به سازش ختم شد و زندانی پس از پنج سال حبس آزاد شد، گفت: در این پرونده، اولیای دم با رضایت کامل و آگاهانه اعلام کردند که به احترام حضرت زینب کبری (س) و در راه رضای خداوند متعال از حق قصاص خود نسبت به متهم پرونده صرف‌نظر کرده و وی را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهیم.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان از تلاش هیئت صلح و سازش قتل‌های استان و فعالان عرصه صلح و سازش شورای حل اختلاف زندان الیگودرز، در تحقق این سازش خبر داد و گفت: با تلاش این عزیزان یک زندانی پس از پنج سال حبس، آزاد شد.

کاکولوند، تأکید کرد: چنین رویدادهایی نشان می‌دهد که فرهنگ گفت‌وگو، همدلی و صلح همچنان در میان مردم این دیار زنده است و می‌تواند الگویی درخشان برای جامعه امروز باشد.

وی ضمن قدردانی از کارکنان فعال عرصه صلح و سازش استان لرستان، خواستار تلاش و همت روزافزون آنها در مسیر گسترش فرهنگ گذشت و سازش شد و گفت: فرهنگ صلح و سازش، ریشه در آموزه‌های دینی و سنت‌های اجتماعی مردم ایران و لرستان دارد و همواره به‌عنوان راهکاری برای پایان‌دادن به اختلافات و بازگرداندن آرامش به جامعه موردتوجه قرار گرفته است.

رئیس شورای حل اختلاف لرستان، تصریح کرد: گذشت اولیای دم در چنین پرونده‌هایی نه‌تنها موجب آزادی یک انسان و بازگشت او به زندگی می‌شود، بلکه الگویی روشن از همدلی، ایثار و تقویت انسجام اجتماعی به شمار می‌آید.

کاکولوند، افزود: شوراهای حل اختلاف با تلاش‌های مستمر خود، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ گفت‌وگو و سازش هستند و با هر پرونده‌ای که به صلح ختم می‌شود، گامی مؤثر در راستای کاهش تنش‌ها و تحکیم روابط انسانی برمی‌دارند.

