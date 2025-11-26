آزادی یک محکوم به قصاص نفس پس از ۸ سال در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اعلام خبر رهایی یک محکوم به قصاص نفس از چوبه دار، اظهار کرد: این زندانی محکوم به قصاص در راستای پویش «به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) می بخشم» پس از ۸ سال با جلب رضایت اولیای دم و تلاش رئیس و دادستان حوزه قضائی و اعضای شوراهای حل اختلاف زندان بهشهر از اجرای حکم قطعی قصاص نفس رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از محکومان به قصاص نفس در زندان‌های استان در انتظار عفو، بخشش و گذشت هستند که امید است این محکومین نیز با رأفت، گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به کانون خانواده خود بازگردند.