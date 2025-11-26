  1. استانها
  2. مازندران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

آزادی یک محکوم به قصاص نفس پس از ۸ سال در بهشهر

آزادی یک محکوم به قصاص نفس پس از ۸ سال در بهشهر

بهشهر - رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت: یک محکوم به قصاص نفس در بهشهر پس از ۸ سال در راستای پویش مردمی «به عشق و حرمت حضرت زهرا(س) می بخشم» از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی با اعلام خبر رهایی یک محکوم به قصاص نفس از چوبه دار، اظهار کرد: این زندانی محکوم به قصاص در راستای پویش «به عشق و حرمت حضرت زهرا (س) می بخشم» پس از ۸ سال با جلب رضایت اولیای دم و تلاش رئیس و دادستان حوزه قضائی و اعضای شوراهای حل اختلاف زندان بهشهر از اجرای حکم قطعی قصاص نفس رهایی یافت.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نهادینه کردن فرهنگ ارزشمند صلح و سازش در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تعدادی از محکومان به قصاص نفس در زندان‌های استان در انتظار عفو، بخشش و گذشت هستند که امید است این محکومین نیز با رأفت، گذشت و بخشش خداپسندانه اولیای دم، از دار مجازات رهایی یافته و به کانون خانواده خود بازگردند.

کد خبر 6668811

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها