بررسی امکان واگذاری کاروانسرای تاریخی میامی به شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک بررسی امکان واگذاری کاروانسرای تاریخی میامی به مجموعه شهرداری صبح سه شنبه با حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، شهردار میامی و اعضای شورای اسلامی شهر در دفتر این شورای برگزار شد.
موضوع واگذاری کاروانسرای تاریخی میامی و نقش آن در توسعه گردشگری و اقتصادی شهرستان در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین باید تاکید کرد که اساس این نشست مبتنی بر احیای کاروانسرای تاریخی میامی به لحاظ کارکرد بوده است.
مهدی نادعلی شهردار میامی در این نشست ضمن مطرح کردن شرایط امکان واگذاری کاروانسرای این شهر به مجموعه شهرداری بیان کرد: موقعیت راهبردی این کاروانسرا در محور عبوری شرق کشور، این امکان را به ما میدهد تا بتوانیم در زمینه گردشگری امکانات ویژه ای را فراهم سازیم و درب این کاروانسرا را هم به روی علاقمندان به تاریخ و تمدن این سرزمین بگشاییم.
نادعلی همچنین با بیان اینکه واگذاری این مجموعه به شهرداری میتواند جهشی بزرگ در رونق گردشگری، سرمایهگذاری و اشتغال میامی ایجاد کند، ابراز کرد: در کنار مقوله اشتغال و سرمایه گذاری، این بنا به لحاظ تاریخی هم دارای ارزش است و یک مجموعه گردشگری تاریخی را به روی گردشگران داخلی و خارجی میگشاید.
وی همچنین افزود: این کاروانسرا یکی از پتانسیلهای بسیار مهم و مغفول شهرستان است و ما آمادهایم با ورود به حوزه سرمایهگذاری، آن را به یک ظرفیت فعال و اثرگذار تبدیل کنیم و از آنجا که این کاروانسرا ثبت جهانی است میتوانیم در حوزه گردشگر خارجی هم کامیابیهای زیادی را برای شهرستان میامی کسب کنیم.
شهردار میامی با تأکید بر توان شهرداری برای اجرای طرحهای مرمتی و بهرهبرداری گردشگری افزود: کاروانسرای میامی میتواند به یک مقصد شاخص تاریخی و گردشگری در کشور تبدیل شود و شهرداری برای هدایت این پروژه با نگاه توسعهمحور آمادگی کامل دارد.
در این نشست مقرر شد امکان بررسی واگذاری کاروانسرای شاه عباسی میامی به شهرداری بیشتر مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ این بررسیها به زودی اعلام شود.
