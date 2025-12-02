آنچه باید درباره دکلره و رنگ مو بدانیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، کیانا روحی گفت: اکسیدان‌ها که معمولاً بر پایه هیدروژن پراکسید هستند نقش فعال‌کننده رنگ مو را دارند و فرمولاسیون آنها باید به گونه‌ای باشد که حساسیت پوستی ایجاد نکند.

وی افزود: دکلره منجر به اکسید شدن بخشی از آمینواسیدهای مهم مو، کاهش انسجام الیاف و خشک و شکننده شدن تارهای مو می‌شود.

این کارشناس اداره کل فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی اظهار داشت: آسیب‌هایی مانند کاهش ضخامت مو، التهاب و قرمزی پوست سر و تحریک سیستم تنفسی از جمله پیامدهای استفاده نادرست از دکلره است و توصیه کرد این فرآیند تنها با رعایت اصول ایمنی و توسط افراد متخصص انجام شود.

روحی درباره ویژگی‌های رنگ موی استاندارد توضیح داد: این فرآورده باید یکنواخت، همگن و فاقد ذرات حل‌نشده باشد و PH آن معمولاً بین ۹ تا ۱۱ قرار می‌گیرد.

وی افزود: تیوب رنگ مو باید در دمای اتاق، دور از نور مستقیم و شعله نگهداری شود.

روحی گفت: رنگ موها به دو دسته گیاهی و سنتتیک تقسیم می‌شوند که نوع سنتتیک از نظر دوام رنگ در سه شکل موقت، نیمه دائمی و دائمی عرضه می‌شود. همچنین حداکثر غلظت مجاز آمونیاک در این فرآورده‌ها ۶ درصد است.

وی تاکید کرد: مصرف‌کنندگان صرفاً از محصولات دارای مجوز استفاده کنند و از خرید فرآورده‌های فاقد برچسب اصالت و مشخصات کامل خودداری کنند.