الزامات فقهی و رابطه حجاب و عفاف از منظر دین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «تخصصی حجاب و عفاف» به همت قرارگاه جهادی اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه‌های علمیه و مدرسه علمیه تخصصی آیت الله ایروانی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست حجت الاسلام علی محمدی جورکویه در موضوع رابطه حجاب و عفاف، حجت الاسلام سعید داودی در موضوع الزامات فقهی حجاب و عفاف و حجت الاسلام مجید دهقان در موضوع ضرورت طراحی الگوی مفهومی حجاب به دبیری علمی قاسم بابایی سخنرانی می‌کنند.

این نشست امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.