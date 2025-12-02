به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «فصل تعالی»؛ در قالب مدرسه تبلیغ و ترویج به منظور رشد و تعالی فرهنگی، هنری و رسانهای فعالان قرآنی کشور برگزار میشود.
بر پایه این گزارش: هدف اصلی از اجرای این طرح آشنایی عموم فعالان قرآنی با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و یادگیری مهارتهای مورد نیاز و کاربردی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ و معارف قرآن و عترت است؛ ضمن اینکه فراگیران دوره به لحاظ سنی باید بالای ۱۵ سال باشند.
در طرح فصل تعالی؛ فراگیران که دارای زمینههای مناسب قرآنی بوده و به منظور رشد و تعالی در حوزههای فرهنگی، هنری و رسانهای در این دورهها شرکت میکنند؛ توسط مربی و استاد آموزش خواهند دید.
مربیان این طرح را افراد توانمندی تشکیل میدهند که دارای تجربه و دانش لازم برای تولید محصول و تربیت کنشگران عرصه فرهنگی، هنری و رسانهای با رویکرد قرآن و عترت هستند؛ این مربیان در طول دوره ضمن ارتباط نزدیک با فراگیران، آنها را به صورت عمومی و اختصاصی مورد آموزش و رشد قرار میدهند؛ از سوی دیگر اساتید این دوره متشکل از معلمان توانمند و متخصص در عرصههای فرهنگ، هنر و رسانه هستند که در طول دوره حداقل یک جلسه آموزشی با همه یا بخشی از فراگیران طرح را برگزار خواهند کرد.
دورهها و کلاسهای طرح «فصل تعالی»
طرح فصل تعالی در دو قالب اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی خواهد کرد از جمله «کلاس عمومی» که شامل جلسهای است میان تمامی فراگیران یک یا چند رشته که به صورت مشترک برگزار میشود و «کلاس درونگروهی» که شامل جلسهای است که هر گروه از فراگیران با مربیان خود دارند و به صورت اختصاصی میان آن گروه برگزار میشود.
از سوی دیگر «مشاوره اختصاصی» شامل جلسهای اختصاصی بدون حضور سایرین فقط میان فراگیر و مربی؛ «مطالعات کاربردی» شامل معرفی کتاب، مقاله، جزوه و … به منظور بهرهمندی و یادگیری فراگیر؛ «ماموریت» شامل فعالیت میدانی که مربی برای هر فرد و یا گروهی از فراگیران در نظر میگیرد؛ «محفل تجربه» متشکل از جلسهای صمیمی که در آن یکی از اساتید به بیان تجربیات خود میپردازد؛ «کار پایانی» که متشکل از پروژهای است که فراگیران به عنوان خروجی دوره انجام میدهند برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
همچنین شیوه ارائه محتوا در این دوره به صورت مجازی و حضوری خواهد بود که دوره مجازی به صورت وبیناری، ویدئو، پادکستهای آموزشی، کتاب و جزوه و دوره حضوری در قالب برگزاری کارگاههای آموزشی یک، دو و سه روزه برگزار میشود.
با توجه به پژوهشهای صورت گرفته در مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع آموزشهای مهارتی فرهنگ، هنر و رسانه و طراحی سرفصلهای آموزشی آن، دورههای طرح فصل تعالی با عناوین «هوش مصنوعی و قرآن»، «مهارتهای کنشگری قرآنی در فضای مجازی»، «قصهگویی قرآنی برای کودکان»، «داستاننویسی قرآنی»، «تولید محتوای رسانهای قرآنی با تلفن همراه»، «مدیریت و برگزاری رویدادها و مراسمهای قرآنی» در چهار سطح مقدماتی، متوسط، تکمیلی و پیشرفته برگزار میشود.
اما برگزاری طرح «فصل تعالی» نتایجی را به همراه خواهد داشت از جمله آشنایی حدود «۱۱۱۴ نفر با عرصه فرهنگ، هنر و رسانه»، «تربیت ۱۱۴ نفر از فعالان قرآنی در سطح تخصصی»، «تولید ۲۰۰۰ محصول قرآنی که حداقل ۱۱۴ مورد از آنها در سطح حرفهای و قابل عرضه خواهد بود»، «استعدادیابی، شناسایی و معرفی نسل جدیدی از کنشگران و چهرههای موفق عرصه فرهنگ، هنر و رسانه با رویکرد قرآنی»، «شبکهسازی فعالان عرصه فرهنگ، هنر و رسانه با رویکرد قرآنی (فعالان هر دوره با مدیریت خودشان شبکه فعالان آن حوزه را به صورت مردمی تشکیل میدهند)»، «رشد حداقل ۲۰ درصدی در ثبت مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت با رویکرد فرهنگی، هنری و رسانهای (تبلیغی و ترویجی)».
گفتنی است فراخوان طرح «فصل تعالی» آبان ماه سال جاری منتشر شد؛ سنجش ورودی طرح هفته سوم آبان؛ گروهبندی هفته چهارم آبان و اجرای برنامه نیز آذرماه خواهد بود؛ ضمن اینکه مراسم اختتامیه طرح نیز شب اول رجب مطابق با ۳۰ آذر (یلدای قرآنی) برگزار میشود.
