  1. استانها
  2. سمنان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

برگزاری «دومین رویداد ملی هوش مصنوعی ایران» در استان سمنان

شاهرود- رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان از برگزاری «دومین رویداد ملی هوش مصنوعی ایران» در این استان خبر داد و گفت: این رویداد با هدف ایجاد همگرایی میان فعالان این عرصه برگزار می‌شود.

محسن نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دومین رویداد ملی هوش مصنوعی ایران به میزبانی پارک علم و فناوری در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این رویداد ملی با رویکرد مسئله‌محور فرصتی برای اتصال شرکت‌های فناور، پژوهشگران و صنایع بزرگ کشور در مسیر حل چالش‌های واقعی برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد در حوزه‌هایی همچون انرژی، سلامت، امنیت سایبری، تحلیل داده، رادار و پهپاد برگزار خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان بیان کرد: حمایت از طرح‌ها، ایده‌ها و محصولات برتر در تمامی محورهای رویداد از جمله محورهای دومین رویداد ملی هوش مصنوعی ایران در استان سمنان است.

نظری با بیان اینکه حمایت مالی ویژه از طرح‌های برتر در زمره محورهای این رویداد است، گفت: اعطای ۱۵ فقره تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد از جمله حمایت‌های این رویداد است.

وی افزود: حمایت‌های بعدی سازمان‌ها و صنایع در موج‌های بعدی اطلاع‌رسانی خواهد شد همچنین iranai-event.com پاسخگوی سوالات متقاضیان است.

