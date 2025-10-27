صالحی: بهره برداری بیشتر از قرآن نیازمند استفاده از هنر و رسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و نهمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. وی در این جلسه گفت: مباحث مربوط به قرآن کریم چند لایه است از جمله مباحث کلاسیک مثل قرائت و روخوانی، تلاوت، حفظ، تفسیر و … که هیچ گاه از ارزش آن‌ها کاسته نمی‌شود اما باید در نظر داشت هر دوره‌ای از تاریخ ویژگی‌های خاص خود را دارد و با توجه به ویژگی‌های این مقطع از تاریخ باید از هنر، رسانه و چگونگی استفاده از آن‌ها برای پیشبرد اهداف قرآنی بیشتر بهره بریم.



وی با اشاره به رویداد آموزشی «فصل تعالی» افزود: فن‌آوری‌های جدید می‌توانند گستره مخاطب و نیز تعمقی پدید آورند که بسترها و ابزارهای سابق امکان آن را نداشتند به همین دلیل باید تلاشمان را برای استفاده حداکثری از ابزارهای «نوپدید» انجام دهیم و این طرح یا طرح‌های مشابه می‌تواند برای رسیدن به اهدافمان به ما کمک کند.



صالحی در ادامه به اهمیت رویکرد مردمی در فعالیت‌های قرآنی پرداخت و ادامه داد: جریان قرآنی در ۱۴ قرن پس از نزول آیات مصحف شریف، بر امت اسلامی استوار بوده است به همین دلیل هر مقدار اقدامات ما بر دوش جریان عمومی قرآنی (که به برکت انقلاب اسلامی پرفروغ است) قرار گیرد طبعاً نتایج بهتری در پی خواهد داشت.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: توانمندسازی هنری و رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد به همین دلیل از بخش‌های مختلف وزارت ارشاد می‌خواهم این امر را در دستگاه‌های خود پی‌گیری کنند چراکه مرکز عالی قرآن و عترت با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های مختلف اعم از هنر، کتاب، سینما و رسانه می‌تواند اقدامات شایسته‌ای انجام دهد.



وی با بیان اینکه همه بخش‌های وزارت فرهنگ باید کمک کنند تا استفاده از برکات قرآن کریم گستره بیشتری یابد، افزود: برای بهره بردن بیشتر از قرآن کریم باید هنر، رسانه و فن‌آوری را بیش از گذشته و در لایه‌های مختلف لفظی، معنایی و … به کار گیریم.



صالحی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: امسال هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اکرم (ص) است در این مسیر بخش‌های قرآنی باید بیش از سایر نهادها، به ایفای نقش بپردازند چراکه قرآن کریم و پیامبر خاتم (ص) در حقیقت وجودی واحد هستند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید بررسی کنیم مجموعه‌های مردمی و حاکمیتیِ قرآنی برای امسال چه کاری باید انجام دهند، گفت: امسال فرصتی فراهم شده تا تحت لوای منور پیامبر رحمت (ص) در راستای انسجام اجتماعیِ داخلی و انسجامِ بین‌المللیِ اسلامی تلاش بیشتری صورت گیرد و قرآن می‌تواند در این راستا به نقش آفرینی چشم‌گیری بپردازد.



وی در بخش پایانی سخنانش با تاکید بر لزوم تهیه اطلس فعالیت‌های قرآنی ایران، افزود: پس از انقلاب کارهای قرآنی در حوزه‌های مختلف رشد قابل توجهی داشتند که می‌تواند برای عرضه در فضای بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرند در همین راستا لازم است این اقدامات گردآوری شوند چراکه می‌توانند در معرفی ظرفیت‌ها و دیپلماسی قرآنی مورد استفاده قرار گیرند.



گفتنی است، در ابتدای این جلسه از پوستر رویداد آموزشی «فصل تعالی» رونمایی شد؛ هدف از اجرای این طرح آشنایی فعالان قرآنی با حوزه فرهنگ، هنر و رسانه و یادگیری مهارت‌های مورد نیاز و کاربردی برای ترویج و تبلیغ فرهنگ و معارف قرآن و عترت است.