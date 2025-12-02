  1. هنر
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

اعلام اسامی ۲۰ مستند نیمه‌بلند نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»

۲۰ فیلم مستند نیمه بلند ایرانی در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با نزدیک شدن به روزهای برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست ۲۰ مستند نیمه بلند بخش مسابقه ملی اعلام شد.

«کوروش» کارگردان و تهیه کننده: سپیده سپهی

«گره» کارگردان و تهیه‌کننده: وحید صداقت

«با موریانه ها چه می کنید؟» کارگردان و تهیه‌کننده: محسن علیدادی

«فصل فرار اسب‌ها» کارگردان صادق دهقانی، تهیه‌کننده: مهدی قربان‌پور

«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیه‌کننده: علی محمد صادقی

«پیکار با پیکر» کارگردان: آرش اسحاقی، تهیه کننده: گلنار قسیمی

«من جلال آل احمد هستم» کارگردان و تهیه‌کننده: علی اکبری

«طجرشت» کارگردان و تهیه‌کننده: شهرام درخشان

«پرندگان مانگرو» کارگردان و تهیه‌کننده: عبدالعزیز قاسمی

«جندی شاپور» کارگردان و تهیه‌کننده: پژمان مظاهری‌پور

«جنگل قائم» کارگردان و تهیه‌کننده: حامد سعادت

«دیدار بلوط» کارگردان و تهیه‌کننده: فرهاد ورهرام

«سمیرا» کارگردان: علی مومن علایی، تهیه کننده: صالحه سادات حق گو

«بازی برنده ها» کارگردان و تهیه‌کننده: احسان صدیقی

«سکو» کارگردان و تهیه‌کننده: فرید پناه نژاد

«صدام را بکش» کارگردان: محمدحسین اثنری عشری کهنوجی، تهیه کننده: مجتبی رشوند

«خاک های زخمی» کارگردان و تهیه‌کننده: مصطفی شوقی

«راش» کارگردان و تهیه کننده: نیما مهدیان

«مال هیچکس» کارگردان و تهیه کننده: محمدعلی فارسی

«مادر زمین زهرا خانم» کارگردان مه‌ناز سخا، تهیه کننده: کوروش سروش

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.

آزاده فضلی

