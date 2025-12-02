به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با نزدیک شدن به روزهای برگزاری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» فهرست ۲۰ مستند نیمه بلند بخش مسابقه ملی اعلام شد.
«کوروش» کارگردان و تهیه کننده: سپیده سپهی
«گره» کارگردان و تهیهکننده: وحید صداقت
«با موریانه ها چه می کنید؟» کارگردان و تهیهکننده: محسن علیدادی
«فصل فرار اسبها» کارگردان صادق دهقانی، تهیهکننده: مهدی قربانپور
«برای ابراهیم، مردی با دوربین فیلمبرداری» کارگردان و تهیهکننده: علی محمد صادقی
«پیکار با پیکر» کارگردان: آرش اسحاقی، تهیه کننده: گلنار قسیمی
«من جلال آل احمد هستم» کارگردان و تهیهکننده: علی اکبری
«طجرشت» کارگردان و تهیهکننده: شهرام درخشان
«پرندگان مانگرو» کارگردان و تهیهکننده: عبدالعزیز قاسمی
«جندی شاپور» کارگردان و تهیهکننده: پژمان مظاهریپور
«جنگل قائم» کارگردان و تهیهکننده: حامد سعادت
«دیدار بلوط» کارگردان و تهیهکننده: فرهاد ورهرام
«سمیرا» کارگردان: علی مومن علایی، تهیه کننده: صالحه سادات حق گو
«بازی برنده ها» کارگردان و تهیهکننده: احسان صدیقی
«سکو» کارگردان و تهیهکننده: فرید پناه نژاد
«صدام را بکش» کارگردان: محمدحسین اثنری عشری کهنوجی، تهیه کننده: مجتبی رشوند
«خاک های زخمی» کارگردان و تهیهکننده: مصطفی شوقی
«راش» کارگردان و تهیه کننده: نیما مهدیان
«مال هیچکس» کارگردان و تهیه کننده: محمدعلی فارسی
«مادر زمین زهرا خانم» کارگردان مهناز سخا، تهیه کننده: کوروش سروش
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.
نظر شما