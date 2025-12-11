داوران مسابقه ملی «سینماحقیقت» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، هفت سینماگر عضو هیئت داوران مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» معرفی شدند.
این داوران عبارتند از محمد آفریده مدیر فرهنگی و تهیهکننده، محمدحسین حقیقی مدیر فرهنگی، تهیهکننده و کارگردان، یاسر خیر مستندساز، اعظم راوردار نویسنده و استاد دانشگاه، محمد کارت مستندساز، تهیهکننده و فیلمنامهنویس، سام کلانتری کارگردان، تهیهکننده و عکاس و مهدی نورمحمدی فیلمساز و مستندساز، هیئت داوران بخش ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» هستند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدیمقدم در پردیس ملت در حال برگزاری است.
