معرفی مستندهای بخش «ایران» در «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، ۳۱ مستند در بخش رقابتی «ایران» نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده میشود.
این مستندها عبارتند از
«آرش در قلمروی ما» کارگردان و تهیهکننده: فرهاد ورهرام (تمدن کهن)
«آن سوی خط» کارگردان و تهیهکننده: زهرا کریمی لاهرودی (جنگ ۱۲ روزه)
«ارس، رود خروشان» کارگردان و تهیهکننده: هادی آفریده (تمدن کهن)
«اشغال جزایر» کارگردان: داوود مرادیان، تهیهکننده: مصطفی شوقی (تمدن کهن)
«ایرانزاد» کارگردان: مجید عزیزی، تهیهکننده: مهدی مطهر (تمدن کهن)
«بازخوانی یک مواجهه» کارگردان: اصغر احمدپور، امیرعلی الماسی، تهیهکننده: فاطمه بوربور، اصغر احمدپور (جنگ ۱۲ روزه)
«برای کیان» کارگردان و تهیهکننده: سارا طالبیان (جنگ ۱۲ روزه)
«بهرام یشت» کارگردان و تهیهکننده: حسن نقاشی (جنگ ۱۲ روزه)
«پرده آبی» کارگردان و تهیهکننده: پیام میرتبریزیان (جنگ ۱۲ روزه)
«پشت چراغ قرمز» کارگردان و تهیهکننده: مهدی باقری (جنگ ۱۲ روزه)
«پلز دختر سنگی» کارگردان: سجاد دهنوی، تهیهکننده: مسعود دهنوی (جنگ ۱۲ روزه)
«تا قبل از نتانیاهو، من آشغالترین آدم دنیا بودم!» کارگردان و تهیهکننده: آریان عطارپور (جنگ ۱۲ روزه)
«جندی شاپور» کارگردان و تهیهکننده: پژمان مظاهری پور (تمدن کهن)
«حالا منم از جنگ قصه دارم» کارگردان و تهیهکننده: سعید فرجی (جنگ ۱۲ روزه)
«خلیج فارس» کارگردان و تهیهکننده: وحید گلستان (تمدن کهن)
«در سپهر ایران» کارگردان و تهیهکننده: مجید کریمی (تمدن کهن)
«دوربینهای خاموش» کارگردان: محمدرضا گودرزی مهر، تهیهکننده: روحالله زندیفرد (جنگ ۱۲ روزه)
«دیوار دفاعی گرگان» کارگردان و تهیهکننده: علی صمدی (تمدن کهن)
«راش» کارگردان و تهیهکننده: نیما مهدیان (جنگ ۱۲ روزه)
«روزی روزگاری تابستان» کارگردان: احسان آجورلو، تهیهکننده: مجتبی آرش نیا (جنگ ۱۲ روزه)
«زخم و آینه» کارگردان و تهیهکننده: مهدی اسدی (جنگ ۱۲ روزه)
«ساختمان شیشه ای» کارگردان و تهیهکننده: حسین پالیزدار (جنگ ۱۲ روزه)
«سرخ پوش» کارگردان و تهیهکننده: بابک بهداد (جنگ ۱۲ روزه)
«شاخه ای روی آب» کارگردان: محمدمهدی حبیبی، تهیهکننده: محسن اسلام زاده (جنگ ۱۲ روزه)
«کد ۷۰۰» کارگردان: مینا قاسمی زواره، تهیهکننده: فرید ابراهیمی (جنگ ۱۲ روزه)
«کوچه دوست» کارگردان: حمیدرضا حیدری، تهیهکننده: سید محمدرضا تجلی (جنگ ۱۲ روزه)
«کودک با کاپشن آبی» کارگردان: فاطمه حیدری، تهیهکننده: مجتبی حیدری (جنگ ۱۲ روزه)
«کوه راستین» کارگردان و تهیهکننده: حدیث جان بزرگی (جنگ ۱۲ روزه)
«نام جاوید وطن» کارگردان و تهیهکننده: حسین همایونفر (جنگ ۱۲ روزه)
«نامش زن» کارگردان و تهیهکننده: ماریا ماوتی (جنگ ۱۲ روزه)
«نجوای چیزها» کارگردان و تهیهکننده: علی همراز (جنگ ۱۲ روزه)
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذر با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.
نظر شما