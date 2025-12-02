به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی به فیلم اجتماعی «دانههای انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و تهیهکنندگی سید ابراهیم عامریان پیوستند.
پیش از این بازی رضا عطاران و نوید محمدزاده در این فیلم سینمایی قطعی شده بود و دیگر بازیگران و عوامل به زودی معرفی میشوند.
فیلمبرداری «دانههای انگور» هفته آینده آغاز میشود. نویسندگان این فیلم سینمایی ابراهیم ابراهیمیان و محمد علی حسینی هستند.
مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی پیش از این در سال ۹۳ و در سریال «مدینه» همبازی شده بودند.
این فیلم اجتماعی در روزهای پایانی پیشتولید است و تازهترین محصول عامریان فیلم است.
