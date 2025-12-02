  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی در «دانه‌های انگور» همبازی شدند

فیلم سینمایی «دانه‌های انگور» مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی را به عنوان ۲ بازیگر تازه خود معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی به فیلم اجتماعی «دانه‌های انگور» به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان و تهیه‌کنندگی سید ابراهیم عامریان پیوستند.

پیش از این بازی رضا عطاران و نوید محمدزاده در این فیلم سینمایی قطعی شده بود و دیگر بازیگران و عوامل به زودی معرفی می‌شوند.

فیلمبرداری «دانه‌های انگور» هفته آینده آغاز می‌شود. نویسندگان این فیلم سینمایی ابراهیم ابراهیمیان و محمد علی حسینی هستند.

مهرداد صدیقیان و گلاره عباسی پیش از این در سال ۹۳ و در سریال «مدینه» همبازی شده بودند.

این فیلم اجتماعی در روزهای پایانی پیش‌تولید است و تازه‌ترین محصول عامریان فیلم است.

